AS Cherbourg Football : "la liquidation n'est plus à l'ordre du jour" affirme le club

Les adhérents de l'AS Cherbourg Football sont ressortis soulagés et rassurés hier de l'assemblée générale. Assemblée qui devait voter de nouveaux statuts pour permettre au trio d'investisseurs-Olivier Liot, Yohann Cassany, Emmanuel Lemarinel-de reprendre le club. Et c'est donc lors d'un discours, de celui que l'on peut désormais appeler président de la Société Sportive de l'ASC, qu'il a été dit que "la liquidation n'était plus à l'ordre du jour" et que le redressement judicaire se "passait bien". La période d'observation du tribunal va durer 6 mois jusqu'en janvier 2024 "il faudra monter comme on l'a déjà fait et que l'on continue à la faire que nous avons les reins solides financièrement. C'est collectif j'en appelle à la municipalité, aux sponsors, aux mécènes pour que tout le monde nous aide à faire que le club fasse de nouveau rêver" a martelé hier Olivier Liot.

Un nouvel organigramme

C'est donc Olivier Liot qui prend la, présidence de la Société Sportive (la SAS pour les seniors) et son Directeur Général c'est Yohann Cassany. Quand à Emmanuel Lemarinel il devient le président de l'association (jeunes). Le directoire sera composé dans un premier temps de 7 membres mais il pourra évoluer. Déjà des adhérents de longue date ont fait savoir au club leur envie d'y siéger.

Gérard Gohel passe la main mais ne lâche pas le ballon

Et voilà donc la fin de l'ère Gohel à la présidence effective de l'ASC après 33 ans de bons et loyaux services il devient Président d'Honneur. Hier l'homme, qui a été applaudi pour l'ensemble de son œuvre, était ému mais aussi serein "je suis content d'avoir trouvé des successeurs et du coin en plus. J'ai 77 ans et j'avais dit qu'il fallait que j'arrête. Je vais jouer au golf et c'est ma felle qui sera content de me voir plus souvent". Sauf que Gérard Gohel restera lui aussi dans le coin "on a besoin de lui et de ses conseils de vieux sage" affirmait encore hier Olivier Liot.

Ce dimanche midi le club organise un barbecue géant avec ses adhérents à Piquenot. L'occasion sans doute de rendre hommage à Gérard Gohel.