AS Cherbourg football : le nouveau président Olivier Liot sur France Bleu Cotentin

Le spectre de la disparition du club confronté à de gros problèmes financiers et à une procédure de redressement judiciaire est-il derrière nous?

Olivier Liot : Il faut rester très prudent car une décision doit encore tomber suite à l'audience qui a eu lieu mi-septembre dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Nous sommes tenus à la confidentialité mais nous sommes plutôt confiants et nous ferons le nécessaire pour que le club sorte de la phase très compliquée dans laquelle il se trouvait il y a quelques semaines.

Gérard Gohel (l'ancien président) n'a jamais souhaité indiquer à quel niveau se situe le déficit du club. Pouvez-vous le faire aujourd'hui?

OL : Non, je vais conserver la confidentialité sur ce sujet. Je peux simplement vous dire qu'il s'agit de montants à six chiffres. Mais dans le cadre du plan qui est entrain de se mettre en place, c'est nous même (les trois investisseurs), qui allons apporter les deniers nécessaires, nos deniers personnels, pour permettre au club de boucher le trou qu'il y a et lui permettre d'avoir un peu de carburant pour repartir de l'avant.

Comptez-vous sur l'éventuel virement important (250 000 euros) en provenance de l'étranger évoqué à plusieurs reprises par votre prédécesseur, et sur le versement lié au transfert d'Edouard Mendy, pour renflouer le club?

OL : Il y a deux choses. Concernant le transfert de Mendy, le versement aura probablement lieu. Quand et à quelle hauteur, ça reste incertain et ce sera long. Lorsqu'on est en situation de redressement judiciaire, on ne peut pas s'appuyer sur des solutions incertaines. Il faut produire des éléments certains, et en l'occurrence, nous avons indiqué que nous ne comptions pas sur cette somme et qu'en revanche, nous allions injecter nos moyens personnels, et c'est le seul élément qui comptait pour le tribunal.

Vous avez décidé de scinder le club en 2 entités : l'association qui chapeautera le secteur jeune, et une société sportive pour gérer les équipes pros. Pourquoi une telle organisation qu'on retrouve plus souvent dans des clubs aux portes du monde professionnel?

OL : C'est vrai que ce modèle est peu répandu dans les clubs amateurs, mais lorsqu'on a besoin d'injections de liquidités dans un club, il y a trois options : soit on demande aux collectivités, soit on se tourne vers les partenaires et mécènes. C'est ce que Gérard Gohel avait déjà fait. Restait la troisième option qui consiste à demander à des investisseurs privés d'injecter leurs propres deniers. En contre partie il faut que ces investisseurs puissent avoir un certain contrôle sur le club. C'est ce que rend possible la société sportive. Et puis cela nous permet d'avoir un coup d'avance avec cette structuration déjà opérationnelle le jour où nous reviendrons à un échelon sportif plus élevé.

Le fait que le club a été rétrogradé en Régionale 3 vous a-t-il fait hésiter à vous lancer dans cette reprise?

OL : Mi-juillet, lorsque nous décidons de nous lancer dans l'aventure avec mes associés, nous avons tenté la piste du CNOSF pour obtenir une rétrogradation moins sévère, ce qui nous aurait permis de gagner du temps sur notre projet de remontée au niveau national, mais nous arrivions pour sauver le club quel que soit le niveau. Nous avions juste une phase d'audit jusqu'à la fin août pour s'assurer des conditions de la reprise.

Les débuts sportifs du club cette saison répondent-ils à vos attentes?

OL : Mais attentes étaient faibles car on n'avait encore absolument rien mis en place. Désormais c'est à nous de travailler. Mais le début de saison est conforme à ce à quoi on s'attendait. On est attendu sur tous les terrains. Nous avons des joueurs capables de répondre à cette pression. Et voir le stade Postaire avec 800 personnes, c'est un vrai plaisir.

