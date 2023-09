AS Cherbourg football : les candidats à la reprise du club exposent leur projet

Fabien Lemarinel, Olivier Liot et Yoann Cassiny, candidats à la reprise du club, entourés des actuels dirigeants Fabien Jean et Gérard Gohel.

L'AS Cherbourg football a sans doute trouvé sa prochaine équipe dirigeante. Le club de football rétrogradé en régionale 3 pour raisons financières cet été, a été placé en redressement judiciaire fin juillet. Ce vendredi, le président Gérard Gohel a présenté ceux qui pourraient reprendre le club. Un trio d'entrepreneurs originaires du Cotentin et emmené par Olivier Liot, 41 ans, co-fondateur du groupe Norman K spécialisé dans la gestion de fortune. Avec 2 amis Fabien Lemarinel et Yoann Cassany, anciens licenciés dans des clubs de l'agglomération, ils comptent sauver le club avec un projet déjà bien arrêté.

Très fort attachement au club

Ce projet se résume en 1 phrase : Ramener le club au niveau où il était cette année, la N3, c'est à dire réussir 3 montées en un maximum de 4 voire 5 années. Mais aussi, faire monter l'équipe féminine du club au 3e échelon national. A plus long terme, le trio de dirigeants ne s'interdit pas de rêver plus haut, "mais l'essentiel c'est de vite retrouver l'ASC à un niveau qui fera de nouveau rêver les supporters". L'histoire de cette candidature à la reprise du club, elle naît justement d'un fort attachement d'Olivier Liot et ses partenaires à ce club, et d'un refus de le voir disparaître. "On a réussi, on a un peu d'argent, et bien au lieu de le mettre dans des voitures, on décide de s'engager pour donner un avenir à cette structure", explique Olivier Liot, interrogé sur ses motivations.

Pour atteindre leurs buts, Olivier Liot et ses partenaires ont une vision précise de ce qu'il faut faire : conserver une structure associative pour chapeauter les équipes de jeunes (Fabien Lemarinel en assurerait la présidence), mais aussi, créer une société sportive permettant l'entrée d'investisseurs au capital, et gérant les équipes séniors homme et femme. C'est Olivier Liot qui en prendrait la présidence le plus tôt possible épaulé par Yoann Cassany au poste de directeur général.

Echéance primordiale le 14 septembre

Mais pour cela il va falloir convaincre le tribunal de permettre la poursuite d'activité du club placé en redressement judiciaire en juillet. Les candidats à la reprise peaufinent leur dossier financier pour être fin prêts le 14 septembre, jour où le tribunal se décidera. Si c'est bon, le trio qui a réalisé des audits du club ces dernières semaines, indique qu'il conservera tous les emplois et maintiendra sa confiance aux entraineurs.

Les investisseurs espèrent pouvoir compter sur l'accompagnement des collectivités locales, l'arrivée de nouveaux bénévoles et d'autres entreprises à leurs côtés. Quant au président actuel et historique, Gérard Gohel, toujours aux affaires jusqu'à la décision du tribunal, il se dit ravi de cette opportunité d'enfin passer la main, tout en précisant qu'il sera à la disposition des futurs dirigeants.