AS Saint-Étienne : à Grenoble en quête de la première partie de tableau

Comme le dit un célèbre rappeur français, l'important " ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête ". Avis partagé par le coach stéphanois Laurent Batlles qui considère que la première partie de saison a été tout sauf du temps perdu. "Je pense qu’il fallait peut-être passer par là pour voir le groupe qu’on a aujourd’hui", analyse-t-il en conférence de presse. Les Verts vont mieux désormais, avec neuf matches sans défaite, série en cours.

Mais le club sait d'où ils vient. "C’est plus plaisant en ce moment mais il faut rester vigilant, professionnel et exigeant", prévient le technicien forézien qui fait tout pour maintenir son groupe sou pression. "Dans ces moments-là, par moment quand ça dévie sur certains points, il faut remettre les choses à l’endroit mais aujourd'hui je n’ai de problème avec tout ça."

Vigilance du côté des joueurs

Une prise de conscience du staff, mais aussi de la part des joueurs. "On veut entamer chaque match un peu plus fort que le précédent. Il ne faut pas se relâcher parce que ça va un peu mieux", alerte le milieu de terrain Victor Lobry lors du point presse d'avant-match. "Il ne faut pas oublier comment [la saison] a été galère."

Et malgré une embellie spectaculaire - l'ASSE est dans le top 5 des meilleures équipes de Ligue 2 en 2023 -, Victor Lobry rappelle qu'il faut "s'accrocher sur les principes" qui ont permis à la formation de Laurent Batlles de remonter la pente. "On est dans un élan qui fait que ça tourne bien mieux pour nous", ajoute-t-il. Un élan à poursuivre à Grenoble.

La 2e meilleure attaque face à la 3e meilleure défense

Et c'est un adversaire de qualité qui se présente face aux Verts. Grenoble, sixième de Ligue 2, possède la troisième défense la plus hermétique du championnat. "On peut s'attendre à un jeu de transition similaire à celui du Paris FC", prévient Laurent Batlles qui va retrouver une de ses anciennes équipes. "Ils ont un gardien très performant, Brice Maubleu, que j'ai connu quand je jouais là-bas."

Mais l'ASSE a des arguments à faire valoir, notamment offensifs. La deuxième meilleure attaque de Ligue 2 fait en ce moment feu de tout bois, avec une moyenne de deux buts inscrits sur les neuf dernières rencontres. Enfin, c'est de l'ordre plus symbolique, mais en cas de succès, Saint-Etienne basculerait pour la première fois de la saison dans la première partie de tableau.