AS Saint-Étienne : accord trouvé avec Francfort pour Nkounkou !

Présent ce jeudi matin à L'Étrat, Niels Nkounkou aura disputé son tout dernier entrainement avec l'AS Saint-Étienne. Selon nos informations, les dirigeants de l'ASSE viennent d'accepter ce jeudi la troisième offre de l'Eintracht Francfort pour le transfert de son piston gauche. L'international espoir tricolore doit rallier l'Allemagne dans les prochaines heures pour y passer sa visite médicale et signer avec son nouveau club.

Après un prêt de six mois particulièrement convaincant avec le maillot vert (6 buts, 8 passes décisives), Niels Nkounkou a dévoilé ses envies de départ fin juillet, et ce malgré l'option d'achat levée par l'ASSE. Acheté 2,5 millions d'euros à Everton, le club stéphanois va réaliser une plus-value intéressante lors de cette vente, avec une somme quasiment deux fois supérieure à la première offre déposée par Francfort et des bonus jugés atteignables.