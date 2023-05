AS Saint-Étienne : ce sera avec Anthony Briançon face à Laval !

C'était la seule et unique interrogation avant de prendre le départ pour Laval. Absent depuis début avril et une blessure au mollet, le défenseur et habituel capitaine de l'ASSE Anthony Briançon allait-il faire son retour au sein du groupe stéphanois ? La réponse est donc oui ! Retenu dans un groupe composé de 18 joueurs, Briançon sera du déplacement en Mayenne. Reste à voir le rôle qui lui sera alloué, celui de titulaire ou de remplaçant. Questionné à ce sujet jeudi en conférence de presse, l'entraineur de l'ASSE Laurent Batlles a annoncé qu'aucun risque ne serait pris d'ici la fin de saison avec l'un de ses tauliers défensifs.

Suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes, Lamine Fomba est absent. Thomas Monconduit devrait donc logiquement reprendre sa place de sentinelle du milieu de terrain stéphanois.

Exceptés les blessés de longue date (Charbonnier, Fall, Mouton) et la suspension de Fomba, Laurent Batlles pourra disposer de toutes ses forces vives pour défier le Stade Lavallois et valider définitivement, en cas de succès, le maintien en Ligue 2.