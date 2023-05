AS Saint-Étienne : Briançon de retour face à Laval ? Pas sûr...

En cette fin de saison, et c'est une bonne nouvelle, l'infirmerie de l'AS Saint-Étienne continue de se vider. Privée encore de Gaëtan Charbonnier, Boubacar Fall et Louis Mouton, l'ASSE pourrait enregistrer un retour de taille ce samedi face à Laval (35e j. de Ligue 2), celui de son défenseur et habituel capitaine Anthony Briançon.

Absent depuis début avril et une blessure au mollet, Anthony Briançon a fait son retour à l'entrainement avec ses coéquipiers, mais le staff stéphanois prendra le moins de risques possibles avec son défenseur, handicapé par plusieurs blessures cette saison (21 matchs disputés sur 34 possibles). "J'ai un peu parlé avec Anthony ce matin et nous allons nous laisser jusqu'au dernier entrainement de demain avant de prendre une décision, assure ce jeudi son entraineur, Laurent Batlles. Une blessure au mollet, c'est quelque chose d'assez important, on sait ce que cela représente si une récidive intervient. Il reste quatre matchs à disputer et nous ne sommes pas là à vouloir prendre des risques. Anthony n'a aucune appréhension concernant son retour. Nous allons bien peser le pour et le contre avant de choisir s'il fera partie du groupe ou s'il faut attendre une semaine de plus."

Laissés au repos ce jeudi, les attaquants Ibrahima Wadji et Kader Bamba seront bel et bien présents et opérationnels à Laval ce samedi. Suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes, le milieu Lamine Fomba sera absent. En toute logique, Thomas Monconduit sera titularisé à sa place en tant que sentinelle du milieu de terrain stéphanois.

Laval - ASSE, 35e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité dès 18h30 ce samedi sur France Bleu Saint-Étienne Loire.