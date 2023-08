AS Saint-Étienne : Briançon et Cafaro incertains pour Rodez, mystère pour Nkounkou

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match organisée ce jeudi midi à L'Étrat, Laurent Batlles a notamment donné des nouvelles de son défenseur, Anthony Briançon. Sorti à la mi-temps le week-end dernier face à Grenoble, affaibli par le mystérieux virus ayant sévi dans les rangs stéphanois, le capitaine reste incertain aujourd'hui. Diminué depuis la préparation, Anthony Briançon a perdu six kilos, avant d'en reprendre deux. L'ancien nîmois n'est pas le seul joueur encore touché, le virus circule toujours. Louis Mouton et Maxence Rivera, notamment, ont été diminués en ce début de semaine. Entre huit et dix joueurs ont été touchés depuis le début de l'épidémie, certains perdant plusieurs kilos.

Touché aux cervicales, Mathieu Cafaro n'était pas présent ce jeudi à l'entrainement. Le piston est incertain pour le déplacement à Rodez.

Nkounkou, "pas de réponse" pour le moment

Absent remarqué lors de la première journée (officiellement pas prêt physiquement, officieusement sur le départ), le cas de Niels Nkounkou a été abordé ce jeudi midi. "Nous avons énormément échangé tous les deux, déclare l'entraineur Laurent Batlles. Sera-t-il présent ce samedi ? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à vous donner."

