AS Saint-Étienne : Cafaro et Diarra bien présents pour Troyes

C'est un groupe de 18 joueurs que l'entraineur de l'ASSE, Laurent Batlles, décide d'emmener ce samedi dans l'Aube pour affronter Troyes (9e j. de Ligue 2) pour tenter de décrocher une troisième victoire consécutive à l'extérieur. Un groupe sans le moindre changement par rapport au dernier match, face à Concarneau.

ⓘ Publicité

Ménagés dans le courant de la semaine suite à des coups reçus face à Concarneau, les ailiers Stéphane Diarra et Mathieu Cafaro sont bien présents.

Toujours pas remis d'une blessure à la cheville contractée à Rodez en août dernier (2e journée), l'attaquant sénégalais Ibrahima Wadji est de nouveau forfait. Autre absence qui dure, celle de Thomas Monconduit. Non retenu à Caen et pour Concarneau, le milieu de terrain n'entre une nouvelle fois pas dans les plans du staff stéphanois pour affronter Troyes.

A noter également, pour la troisième fois de suite, l'absence du défenseur Mickaël Nadé. Le gardien Matthieu Dreyer, le milieu Antoine Gauthier et l'attaquant Karim Cissé ne font pas non plus partie du groupe.

Estac - ASSE, 9e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité ce samedi dès 14h sur France Bleu Saint-Etienne Loire et francebleu.fr

loading

loading

loading