AS Saint-Étienne : il y a dix ans, les Verts remportaient leur dernier trophée, la Coupe de la Ligue

Il est pour l'heure le dernier capitaine à avoir soulevé un trophée avec l'AS Saint-Etienne, c'était le 20 avril 2013, au stade de France, en finale de la Coupe de la Ligue contre le Stade Rennais (1-0). Loïc Perrin, désormais coordinateur sportif pour l'ASSE, l'exprime sans ambages à France Bleu Saint-Étienne Loire: "j'ai souvent dit que c'était le meilleur souvenir de ma carrière."

Dix ans après ce dernier titre remporté pour les Verts, Perrin en garde un souvenir ému: "On a pu inscrire une petite ligne dans le palmarès de notre club. J'ai souvent revu des photos, le but de la victoire, et c'est toujours avec beaucoup d'émotions."

Mais sur le moment tout est allé très vite: "on n'a pas vraiment le temps de profiter. Je me souviens de la montée des marches jusqu'à la Coupe; d'habitude on regardait les autres équipes et là, c'était nous. Le partage avec le stade de France qui était bien Vert, tout est allé très vite, et pour le coup c'est plus le lendemain dans la ville que j'ai le plus profité."

Le capitaine Loïc Perrin, le lendemain de la victoire en Coupe de la Ligue, célébré dans les rues de Sainté. © Maxppp - PHOTOPQR/LE PROGRES

Un unique but de Brandao aura suffi au bonheur du peuple vert. Romain, 13 ans à l'époque, était dans les travées du Stade de France. "C'était un moment incroyable, j'y étais avec mon père, l'ambiance était vraiment top", se souvient-il au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire. "L'ambiance en tribunes était énorme, j'ai hâte désormais de revivre ça."

Patience et alignement des planètes

DIx ans, une éternité pour des supporters qui commencent à s'impatienter, un peu. "Mais avant de parler de titre, faudrait déjà qu'on remonte en Ligue 1, même si on peut remonter avec un titre (sourire). Mais le but, c'est de remonter le plus vite possible", ajoute Romain.

De son côté Loïc Perrin demande de la patience aux supporters: "Il n'y a que deux trophées désormais, la Ligue 1, mais ce n'est pas pour nous, et la Coupe de France. Quand on voit Annecy qui atteint les demi-finales , on se dit que c'est possible pour tout le monde. Mais il faut aussi un alignement des planètes, il faut avoir cette réussite qui permet de franchir les tours, ce qui avait été le cas pour nous en 2013."

Le titre de champion de France de Ligue 2 et/ou la Coupe de France, voilà donc deux objectifs que les joueurs doivent se fixer la saison prochaines pour tenter de succéder à la génération 2013, car Perrin, et c'est l'expérience qui parle, conclut: "j'ai 17 ans de carrière, et au final on se rend compte qu'une telle opportunité ne se présente pas souvent. Il faut en profiter et quand on est jeune joueur, il ne faut pas se dire ce n'est pas grave, il y aura une autre Coupe l'année prochaine."