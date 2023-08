AS Saint-Étienne : Jessy Moulin met fin à sa carrière

Après Fabien Lemoine et Romain Hamouma, c'est donc au tour de Jessy Moulin de décider cet été de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Dans un entretien accordé au Progrès , le gardien formé à l'ASSE assure vouloir vivre désormais un nouveau quotidien, loin du football professionnel et plus proche de sa famille, au sein de leur haras de Précieux, près de Montbrison.

ⓘ Publicité

Arrivé en 1999 à l'ASSE, Jessy Moulin aura disputé la quasi totalité de sa carrière avec les Verts, le plus souvent dans la peau d'une doublure, hormis lors de la saison 2020/2021 (29 matchs de Ligue 1).