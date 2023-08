AS Saint-Étienne : l'ancien gardien Jérémie Janot dans le staff de l'Équipe de France Espoirs

Jérémy Janot accompagnera donc Thierry Henry dans la nouvelle aventure de l'Équipe de France Espoirs ! Intronisé le 21 août comme sélectionneur à la place de Sylvain Ripoll, l'ancien attaquant des Bleus et d'Arsenal continue de constituer son staff. Et c'est Jérémie Janot, stéphanois entre 1996 et 2012, qui aura en charge l'entrainement des jeunes gardiens tricolores.

A 45 ans et après quatre saisons comme entraineur des gardiens de Valenciennes, Jérémie Janot était libre depuis cet été. Avec les Bleuets, l'un de ses objectifs sera les prochains Jeux Olympiques de Paris, en 2024.