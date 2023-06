AS Saint-Étienne : la campagne d'abonnement est lancée, et elle démarre fort !

Comme beaucoup d'autres amoureux des Verts, Valérie avait coché la date du 12 juin dans son calendrier. Celle de l'ouverture de la campagne d'abonnements et de réabonnements de l'AS Saint-Étienne . Comme beaucoup d'autres, cette habitante de Sorbiers a dû faire preuve de patience. "J'étais connectée dès 9h ce matin pour l'ouverture de la campagne en ligne. Avec mon ordi et mon téléphone en main, j'ai tout tenté, j'ai pas mal ramé avant de mettre finalement une bonne demi-heure pour valider mon réabonnement. L'abonnement est dans ma poche, c'est le principal et je suis au taquet pour la reprise du championnat début août."

Effectivement, Valérie n'est pas la seule à avoir voulu se réabonner dès les premières minutes de la campagne. "Les premiers retours que nous avons sont positifs, analyse Anaïs Durand, responsable billetterie à l'ASSE. Le tunnel d'achats est fluide pour tous les supporters. En comparaison avec le premier jour de la campagne de la saison dernière, nous en sommes au double d'abonnements. La barre des 1.000 abonnés pourrait être atteinte d'ici la fin de journée."

Pas de changements dans les tarifs

Au niveau de la tarification, pas de changements majeurs par rapport à la saison dernière. L'abonnement le plus abordable est à 140 euros pour un adulte dans un Kop, 253 euros en Latéral. Pour un abonnement renouvelé, l'abonnement part de 127 euros en Kop, 230 en Latéral.

Une gamme de prix similaire pour un nombre de matchs de Ligue 2 plus important (19 la saison prochaine contre 15 la saison passée à cause des huis-clos). Pour un nouvel abonné en Kop, le prix d'une rencontre reviendra donc à 7,36 euros, 6,68 euros pour un supporter déjà abonné.

Les abonnés "12e homme", eux, pourront notamment bénéficier d'un avantage supplémentaire avec la gratuité des rencontres à domicile des footballeuses de l'ASSE en D1 Arkéma.

Une première phase jusqu'au 19 juillet

Comme lors de la saison dernière, la campagne est divisée en deux phases. Une première jusqu'au 19 juillet avec des tarifs préférentiels et les emplacements des abonnés de la dernière saison protégés et non vendus. La seconde phase ira ensuite jusqu'au 3 septembre avec la mise en vente des places des abonnés non renouvelées.

La commercialisation à la boutique du stade Geoffroy-Guichard débutera elle le jeudi 15 juin, à 9h.

"Pour les supporters déjà abonnés, ils n'ont pas forcément besoin de se presser, étant donné que leurs places sont protégées lors de la première phase, précise la responsable billetterie de l'ASSE, Anaïs Durand. En revanche, pour les nouveaux abonnés et notamment ceux voulant du Kop Nord, il ne faudra pas trop tarder. Il serait préférable de s'y prendre au cours des quinze prochains jours."