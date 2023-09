AS Saint-Étienne : Laurent Batlles énigmatique avant Valenciennes

A part Ibrahima Wadji, toujours blessé (cheville) et d'ores et déjà forfait, nous n'en saurons pas plus pour le moment sur le possible groupe de l'AS Saint-Étienne qui affrontera Valenciennes ce samedi, à Geoffroy-Guichard.

Alors que le mercato se termine ce soir, l'entraineur stéphanois Laurent Batlles est volontairement resté énigmatique sur les choix qu'il fera pour cette 5e journée de Ligue 2. "Wadji est blessé et après, j'ai pas mal d'interrogations, déclare le technicien ce vendredi, en conférence de presse d'avant match. Je préfère donc aujourd'hui ne pas vous donner trop d'informations. Je ne préfère pas m'exprimer sur certaines interrogations que j'ai aujourd'hui sur certains joueurs. Ni à vous, ni à personne d'autre."

Interrogé notamment sur ses milieux de terrain (Monconduit) ainsi que sur Mathieu Cafaro (touché aux côtes face à QRM mais bien de retour à l'entrainement), Laurent Batlles a préféré botter en touche, ajoutant même que son groupe pour Valenciennes pourrait être dévoilé très tardivement.

Thomas Monconduit, Aïmen Moueffek ou d'autres joueurs quitteront-ils l'ASSE ou resteront-ils ? Réponse dans les toutes prochaines heures...

ASSE - Valenciennes, 5e journée de Ligue 2, à vivre ce samedi dès 18h sur France Bleu Saint-Étienne Loire et francebleu.fr

