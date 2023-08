AS Saint-Étienne : le point sur l'effectif avant Grenoble

La reprise du championnat approche pour les footballeurs de l'AS Saint-Étienne. Une première journée de Ligue 2 ce samedi avec une incertitude sur l'état de forme d'un effectif stéphanois amoindri ces derniers jours par un virus. Parmi les joueurs touchés, Léo Pétrot et Anthony Briançon. Les deux défenseurs n'ont pas pris part à l'entrainement collectif de ce jeudi, restant en salle. Touché aussi par ce virus, Dylan Batubinsika assure de son côté être "opérationnel et disponible".

Suite à l'annulation du dernier match amical face à Montpellier, une opposition interne d'une heure a eu lieu dans la semaine afin de faire monter en régime l'effectif. "Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à la question sur l'équipe que je vais aligner ce samedi", répond l'entraineur Laurent Batlles.

Interrogé sur la présence ou non de Niels Nkounkou, dont les envies de départ sont publiques, le coordinateur sportif Loic Perrin assure "qu'il fait toujours partie du groupe, comme les autres". De là à le voir retenu dans le groupe ce samedi ?

Victime d'une blessure à la cheville, le jeune milieu de terrain Mathis Amougou est lui d'ores et déjà forfait, avec une absence estimée entre quatre et six semaines.

