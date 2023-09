AS Saint-Étienne : le point sur l'effectif avant Troyes

Après Caen et Concarneau, les footballeurs de l'AS Saint-Étienne enchainent ce samedi un troisième déplacement de suite en Ligue 2, cette fois du côté de Troyes, avec la possibilité de ramener une troisième victoire consécutive.

Wadji toujours absent

Absent depuis la 2e journée et une blessure à la cheville à Rodez, Ibrahima Wadji n'est toujours pas opérationnel. Il y a peu de chances de revoir l'attaquant sénégalais avant la prochaine trêve internationale.

Briançon opérationnel

Touché à une cuisse (béquille) lors d'un duel le week-end dernier face à Concarneau, Anthony Briançon s'est entrainé ce jeudi avec un strap autour d'une cuisse. Pas de quoi remettre en cause la participation du défenseur central et capitaine des Verts à Troyes.

Pas d'inquiétudes pour Sissoko, Cafaro et Diarra incertains ?

Buteur lors de ses entrées à Caen et Concarneau, Ibrahim Sissoko a quitté l'entrainement plus tôt que ses partenaires ce jeudi. L'attaquant a été ménagé, mais pas d'inquiétudes selon le staff stéphanois.

Trois joueurs manquaient à l'appel ce jeudi matin, à l'Etrat. Ibrahima Wadji et Stéphane Diarra. L'ailier prêté par Lorient ressent une gêne au niveau des adducteurs et d'une hanche et a été préservé ce jeudi. De son côté, Mathieu Cafaro n'était pas non plus présent à l'entrainement collectif du jour. L'autre ailier stéphanois a été victime d'un coup en Bretagne et a été ménagé. Une décision sur leur participation au prochain match sera prise après le dernier entrainement ce vendredi.

ESTAC - ASSE, 9e journée de Ligue 2, à vivre ce samedi en intégralité dès 14h sur France Bleu Saint-Étienne Loire et francebleu.fr.