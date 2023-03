AS Saint-Étienne : le point sur le groupe avant Niort

Les internationaux : tous de retour, sauf Krasso

Au cours des deux semaines qui viennent de s'écouler, une grande partie de l'effectif stéphanois a pu bénéficier de cette trêve pour se régénérer, à l'exception des joueurs convoqués en sélection nationale. Benjamin Bouchouari (Maroc), Saidou Sow (Guinée) et Niels Nkounkou étaient tous de retour et présents à l'entrainement ce jeudi matin, à L'Étrat. Un seul international était absent, Jean-Philippe Krasso. Après un long voyage entre les Comores, la Côte d'Ivoire et Paris, l'attaquant ivoirien est attendu ce jeudi après-midi à Saint-Étienne.

ⓘ Publicité

"Ce jeudi matin, nous avons mis en place un entrainement à base de tennis-ballon afin de pouvoir réintégrer nos internationaux avec nous, autrement qu'avec de la course ou du travail en salle, confie l'entraineur de l'ASSE, Laurent Batlles. Je les ai trouvé bien, mais il faut bien sûr faire attention aux voyages ainsi qu'aux charges de travail qu'ils ont eu lors de leurs rassemblements. Des rapports nous ont été envoyés par les sélections et il n'y a pas de soucis."

Moueffek, le retour ?

Absent depuis le 11 février et une blessure aux ischios contractée lors du match face à Dijon, Aïmen Moueffek est de retour aux entrainements collectifs. Après avoir disputé une mi-temps avec l'équipe réserve, le milieu de terrain pourrait réintégrer le groupe face à Niort, même si le staff se montre prudent. "Vous savez très bien quels sont les antécédents d'Aïmen, nous rentrons dans un nouveau protocole de retour avec lui, précise Laurent Batlles. Sera-t-il dans le groupe face à Niort ? C'est possible, mais il faut faire attention."

Monconduit et Pétrot suspendus

Pour ce rendez-vous face à la lanterne rouge de la Ligue 2, l'ASSE sera privée de deux de ses titulaires habituels, tous les deux suspendus : Léo Pétrot (expulsé lors du dernier match au Havre) et Thomas Monconduit (accumulation de cartons jaunes). Monconduit qui, par ailleurs, est en phase de reprise après une blessure à la cuisse juste avant le dernier match, au Havre. A l'heure actuelle, aucune date de retour à la compétition n'est avancée pour la sentinelle du milieu de terrain stéphanois.