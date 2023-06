AS Saint-Étienne : Lenny Pintor quitte le club et rejoint l'Autriche

Il aura été l'une des déceptions de la saison stéphanoise. Arrivé gratuitement l'été dernier en provenance de l'Olympique Lyonnais, Lenny Pintor s'en va déjà. L'attaquant de 22 ans s'engage officiellement avec le Linzer ASK, troisième du dernier championnat d'Autriche. Initialement sous contrat avec l'ASSE jusqu'en 2024, Pintor n'est pas libéré, mais transféré sans la moindre indemnité. Les Verts percevront un éventuel pourcentage à la revente.

Recruté l'été dernier pour apporter de la polyvalence et de la rotation sur le front de l'attaque, Lenny Pintor sera apparu à 21 reprises en Ligue 2, pour seulement six titularisations (la dernière en décembre dernier, à Annecy) et un but sur pénalty à Pau, lors de la 7e journée. Sur la phase retour du championnat, l'attaquant n'aura disputé que 46 maigres minutes.

Après Jean-Philippe Krasso (Étoile Rouge de Belgrade, libre), Kader Bamba (Nantes, fin de prêt) et Mateo Pavlovic (Rijeka, fin de prêt), l'ASSE enregistre aujourd'hui son quatrième départ lors de ce mercato estival.