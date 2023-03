AS Saint-Étienne : Léo Pétrot, invité exceptionnel de 100% Sainté ce mardi !

Il est devenu, aujourd'hui, un titulaire indiscutable dans la défense de l'AS Saint-Étienne. Revenu cet été dans son club formateur, Léo Pétrot est notre invité ce mardi dans 100% Sainté, votre émission foot sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Sa carrière, son retour chez les Verts, le renouveau depuis le début de l'année 2023, les prochaines échéances : on en parle avec Léo Pétrot ce mardi soir. Rendez-vous entre 18h et 19h avec nos partenaires d' Evect , Paul Rivolier et Joris Saby. Et si vous souhaitez lui poser une question, n'hésitez pas à nous appeler au 04.77.10.00.10.

La fiche de Léo Pétrot

Né le 15 avril 1997, à Firminy.

Parcours en jeunes : US Monistrol-sur-Loire (2002-2011), Olympique de Saint-Etienne (2011-2012), ASSE (2012-2019).

Parcours pro : Andrézieux-Bouthéon (2019-2021), Lorient (2021-2022) puis ASSE.

Saison en cours : 19 matchs disputés, dont 17 titularisations. Un but (Annecy, 20e j.), une passe décisive (Metz, 18e j.).