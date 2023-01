AS Saint-Etienne : les supporters des Verts "unis en boycottant ou unis en retournant au stade" ?

France Bleu Saint-Etienne Loire - Pour ceux qui ne suivent pas, c'est un mouvement de défiance contre l'équipe et ses mauvais résultats ou contre la direction du club ?

Clément, porte-parole des Green Angels - C'est surtout axée contre la direction du club. L'équipe, on ne l'a pas lâchée. Vous pouvez le voir encore toutes les deux semaines dans les parcage de France qui sont encore relativement bien garnis. Là, c'est un combat qu'on mène contre cette direction qui nous emmène à toujours plus bas depuis des années.

Le mouvement a été suivi par quatre des cinq groupes de supporters de l'AS Saint-Etienne, mais pas totalement appréciés par tous les supporters qui ne comprennent pas forcément la démarche. Qu'est ce qui a motivé ce ras le bol total ?

Parce qu'on est tous inquiets de la situation de notre club à l'heure actuelle. Fin mai, on descend en Ligue 2. Il y a un certains qui ont un espoir qu'un nouveau cycle se mette en marche. Au final, en janvier, on parle d'une relégation. On avait tenté beaucoup de choses, que ce soit des banderoles revendicatives ou non, au stade, à l'Etrat, même récemment en ville. On a fait des communiqués, on a créé le collectif "Peuple vert en colère". On a laché pas mal d'infos sur le conseil de surveillance et parfois des pratiques douteuses au sein du club. On a eu des rendez-vous avec le club. A chaque fois, au mieux on n'était pas écoutés et au pire c'était du mépris. Voilà, il y a eu un vrai ras le bol de tout ça. La situation n'évoluait pas.

Est ce que ça a évolué depuis ce boycott ? Est-ce que vous avez été reçu ? Est ce qu'il y a eu des échanges avec la direction ? Une changement de tonalité ?

Non toujours pas. C'est le calme, le calme plat. On s'est dit que le seul moyen de pression qui nous reste c'était la force du peuple vert : priver le club de sa seule vitrine, ce public toujours fervent, toujours passionné.

Si rien n'a changé, qu'est ce qui vous pousse finalement à mettre un peu d'eau dans votre vin et à dire que peut être face à Sochaux, demain vous allez revenir au stade ?

On a bien vu que le boycott divise un peu les avis et les gens. Pour nous vraiment le but n'était pas de créer de nouvelles divisions au sein du club. Si on veut que les choses bougent, il faut que le peuple vert reste uni. C'est pour ça que samedi on appelle à ce rassemblement. Peu importe votre tribune, que vous soyez abonnés ou non, stéphanois ou non. Je pense que notre point commun, c'est qu'on aime les Verts. C'est pour ça qu'on veut créer ce temps d'échanges, mettre à plat toutes nos idées, tous nos points de vue. A la suite de cela, décider pour le pour le bien du club si le peuple vert uni en boycottant ou uni en retournant au stade.

Le rendez vous, c'est demain à 11 h sur le parvis. On vote à main levée ? Comment ça se passe ?

Oui, ça sera un vote à main levée à la suite d'une prise de parole des des groupes présents.

Aux Green Angels quelle est votre votre position officielle, s'il y en a une ?

Au sein du groupe, c'est divisé aussi. C'est un crève-cœur de ne pas aller au stade. Mais en même temps, on se demande ce qu'on fera si on retourne au stade. Comment on portera nos prochaines revendications ? C'est des questions qu'il faut se poser. Mon avis, je le donnerai samedi, en même temps que tous les gens présents.

Le groupe se pliera à cet acte démocratique ?

C'est vraiment le but, de suivre l'avis de la majorité et de faire un front commun uni contre la direction. Que ce soit dans le stade ou à l'extérieur.