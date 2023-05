AS Saint-Étienne : les Vertes championnes de Division 2 !

Il ne leur manquait qu'un titre pour terminer leur saison en apothéose, et c'est chose faite ! Déjà assurées de finir premières de leur groupe et de remonter la saison prochaine dans l'élite, les footballeuses stéphanoises s'adjugent ce dimanche le titre de championnes de Division 2 après leur victoire face à Albi-Marssac (6-1). Un succès qui leur permet d'avoir un meilleur bilan que Lille, première de l'autre groupe de D2, et donc de décrocher ce titre.

L'ASSE termine donc sa saison sur un bilan de 18 victoires en 22 rencontres. Leur titre sera célébré vendredi soir dans le Chaudron à l'occasion du dernier match de la saison de Ligue 2, entre les Verts et Valenciennes.