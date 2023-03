AS Saint-Étienne : Moueffek et Mouton dans le groupe face à Niort !

Le groupe de l'AS Saint-Étienne qui affrontera Niort ce samedi (29e j. de Ligue 2) est connu. Aïmen Moueffek fait son grand retour, tout comme Louis Mouton. Thomas Monconduit et Léo Pétrot, suspendus, sont absents, tout comme Lenny Pintor et Matéo Pavlovic, non retenus.