AS Saint-Étienne : Niels Nkounkou laisse planer le doute pour la suite de sa carrière

Il n'a pas remporté le prix du meilleur joueur de Ligue 2 aux Trophées UNFP, mais il figure quand même dans l'équipe type de la saison ! En smoking et en noeud papillon, Niels Nkounkou s'est arrêté ce dimanche soir au micro de France Bleu, en marge de la cérémonie qui se tenait au Pavillon Gabriel, tout près des Champs-Élysées. Auteur de cinq mois retentissants sous le maillot de l'ASSE, le joueur prêté avec option d'achat par Everton a répondu à quelques questions sur son avenir.

"J'ai envie de plein de choses pour mon avenir, a déclaré le piston gauche stéphanois. D'une stabilité pour commencer, parce que j'ai beaucoup bougé. On verra après ce que je pourrai avoir en plus. Jouer en première division d'un grand championnat, c'est l'ambition de toujours. On va voir comment les discussions vont se passer. On en parlera tranquillement en fin de saison."

"On va discuter avec mes agents, ma famille pour savoir comment cela va se passer et après, je n’ai pas d’objectifs particulier pour la suite. Rester à Saint-Étienne, cela peut être une très bonne solution aussi. Il ne faut pas négliger ce club de l’ASSE. J’ai passé de très bons moments avec eux. C’est la direction qui va s’occuper de tout ça. On verra en fin de saison comment mon chemin va finir avec eux ou pas. Évoluer à Geoffroy-Guichard, c’est quelque chose d’extraordinaire, j’ai apprécié jouer dans ce stade avec la ferveur mise par les supporters, le bruit qu’ils font, c’est quelque chose d’incroyable."

Restera, restera pas ? Niels Nkounkou laisse donc officiellement planer le doute pour la suite de sa carrière. Prêté avec option d'achat cet hiver par le club anglais d'Everton à l'ASSE, Niels Nkounkou est l'auteur de six buts et sept passes décisives en dix-neuf matchs. Si l'ASSE devrait lever l'option d'achat située autour des deux millions d'euros, le club stéphanois pourrait revendre son piston gauche dans la foulée avec une belle plus-value à la clef.