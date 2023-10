AS Saint-Étienne : on prend les mêmes face à Dunkerque

On prend les mêmes et on recommence, du côté de l'AS Saint-Étienne ! Trois jours après la victoire sur la pelouse de Troyes (1-0), l'entraineur Laurent Batlles décide de convoquer les mêmes 18 joueurs pour affronter Dunkerque ce mercredi (18h45), à Geoffroy-Guichard.

Toujours handicapé par une blessure à la cheville contractée à Rodez (J2), l'attaquant Ibrahima Wadji est le seul forfait à déplorer. À noter également, pour la quatrième fois de suite, l'absence du milieu de terrain Thomas Monconduit et du défenseur Mickaël Nadé . Le gardien Matthieu Dreyer, le milieu Antoine Gauthier et l'attaquant Karim Cissé ne font pas non plus partie du groupe.

ASSE - Dunkerque, 8e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité dès 18h ce mercredi sur France Bleu Saint-Étienne Loire et francebleu.fr.

