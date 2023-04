AS Saint-Étienne : premier contrat pro pour Amougou !

La signature de ce contrat pro était très attendue, et c'est chose faite. L'AS Saint-Étienne officialise ce lundi la signature de Mathis Amougou, l'une des plus grandes promesses de son centre de formation. Amougou est maintenant stéphanois jusqu'en 2025.

ⓘ Publicité

Membre de l'Équipe de France U17 dont il est régulièrement le capitaine, ce milieu de terrain relayeur a même inscrit son premier but avec la réserve de l'ASSE le week-end dernier, en National 3 (victoire 4-1 face à Chambéry).

"Je suis très heureux d'atteindre ce rêve qui au fur et à mesure est devenu un objectif pour moi, déclare Mathis Amougou sur le site officiel de l'ASSE*. Je suis d'autant plus fier de signer ce premier contrat professionnel avec l'ASSE, mon club formateur. Le plus dur est à venir, j'espère que le meilleur également."*