AS Saint-Étienne : Romain Hamouma bientôt de retour !

Après dix saisons disputées sous les couleurs stéphanoises (2012-2022) et une dernière aventure en Ligue 1 avec l'AC Ajaccio, Romain Hamouma (36 ans) devrait prochainement faire son retour à Saint-Étienne, mais avec un nouveau costume, celui d'éducateur.

ⓘ Publicité

Un an après avoir quitté le Forez, l'ancien attaquant s'apprête à raccrocher les crampons et à activer la clause de reconversion dont il dispose au sein du club stéphanois. Alors que des discussions ont démarré début juillet, Romain Hamouma et les dirigeants devaient à nouveau s'entretenir ce mardi avec, à la clef, un poste de responsable des attaquants au sein du centre de formation de l'ASSE.

"Notre ambition est de mettre en place un réel métier pour Romain Hamouma. On ne revient pas à l'ASSE sous la forme d'une distraction, et Romain n'est pas du tout dans cette démarche là, nous a déclaré ce lundi le président exécutif du club, Jean-François Soucasse. Nous serions ravis que Romain puisse mettre toutes ses compétences actuelles au service du club, et toutes celles qu'il va acquérir."