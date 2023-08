AS Saint-Étienne : Romain Hamouma prend officiellement sa retraite !

Il nous aura fait vibrer, crier, chanter à de nombreuses reprises. Dix saisons à l'ASSE ponctuées de 50 buts en Ligue 1. Un numéro 21 entré dans la légende verte. Après une dernière saison en Ligue 1 sous les couleurs de l'AC Ajaccio, Romain Hamouma annonce donc officiellement ce lundi sur ses réseaux sociaux la fin de sa carrière professionnelle.

ⓘ Publicité

"La fin de mon rêve est arrivé, c’est avec une grande émotion que je vous annonce la fin de ma carrière, annonce l'ancien numéro 21 des Verts sur Instagram. Connaissant la difficulté de parvenir à devenir joueur professionnel, le petit garçon que j’étais sur mon terrain stabilisé de Lure n’aurait jamais cru à une carrière comme la mienne. Pour y parvenir j’ai dû tomber, me relever, recommencer sans jamais abandonner en croyant à mon rêve et en donnant le maximum (...) Je voudrais avoir une attention particulière pour les supporters, merci pour votre soutien, vos messages, vos encouragements et quelques sifflets parfois qui m’ont donné de la force. Merci aux clubs de Lure, Sochaux, Besançon, Laval, Caen, Ajaccio et surtout à l'ASSE où j'ai vécu mes plus belles soirées dans un stade que j'aime tant. Mon premier livre se ferme avec fierté. Ouvrons le deuxième !"

Un nouveau livre qui devrait s'ouvrir à l'AS Saint-Étienne. Romain Hamouma y est attendu prochainement pour prendre en charge la formation des jeunes attaquants du club.