AS Saint-Étienne : sans Nkounkou face à Grenoble, les "malades" présents !

Le bras de fer dont ne voulait pas entendre parler la direction de l'AS Saint-Étienne autour de Niels Nkounkou est-il en train de se mettre en place ? De retour de vacances il y a une dizaine de jours, l'international espoir tricolore ne fait pas partie du groupe convoqué pour la première journée de Ligue 2 face à Grenoble, ce samedi. Officiellement, le piston gauche estime ne pas être prêt physiquement pour cette rencontre. Sera-t-il présent la semaine prochaine, à Rodez ? Niels Nkounkou ne s'en cache pas, il souhaite quitter l'ASSE pour rejoindre le championnat allemand et l'Eintracht Francfort.

L'absence de Niels Nkounkou est l'une des grandes infos de ce premier groupe de 19 joueurs (et non 18) retenu par l'entraineur, Laurent Batlles. Revenu de congés le même jour que Nkounkou, le milieu Benjamin Bouchouari est quant à lui retenu.

Malades au cours des derniers jours, Dennis Appiah, Anthony Briançon, Dylan Batubinsika et Léo Pétrot son bien présents**.** A noter également la première convocation de l'attaquant Gaëtan Charbonnier, de retour après sa blessure au genou droit, en février dernier.

Séduisant lors de la préparation, le jeune milieu de terrain offensif Karim Cissé est convoqué, tout comme Maxence Rivera.

En plus de Niels Nkounkou, Matthieu Dreyer, Mickaël Nadé, Louis Mouton, Antoine Gauthier, Cheikh Fall, Yanis Lhéry et Ayman Aiki ne sont pas convoqués. Blessé à une cheville et absent pour une durée de quatre à six semaines, Mathis Amougou est lui forfait.