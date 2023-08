AS Saint-Étienne : trois absents pour le match à Annecy

Après sa victoire face à QRM, l'AS Saint-Etienne cherche à confirmer. Les Verts se déplacent à Annecy ce lundi soir, en clôture de la quatrième journée de Ligue 2.

Le groupe sera quand même diminué pour ce déplacement, puisque trois joueurs manquent à l'appel. Les milieux de terrains Thomas Monconduit et Mathieu Cafaro ne seront pas là, tout comme Niels Nkounkou.

Le premier souffre d'une lésion à la cuisse et sera absent au moins jusqu'à la réception de Valenciennes, le 2 septembre.

Le second a plusieurs côtes fêlées. Aucune date de reprise n'est prévue, Mathieu Cafaro reviendra quand il se sentira à l'aise dans ses courses et dans les contacts avec les autres joueurs. Niels Nkounkou a lui du mal à soigner une béquille à la cuisse, reçue face à Rodez.

Annecy, une équipe qui donne du fil à retordre à l'ASSE

La saison passé, l'AS Saint-Etienne avait bataillé face à Annecy, concédant une défaite (2-1) et une victoire (3-2). Malgré un été compliqué (les Annéciens ont failli descendre en National, avant d'être repêché in extremis), l'équipe a peu changé.

"C'est une équipe qui court beaucoup, qui met beaucoup d'intensité. Elle n'hésite pas non plus à faire un pressing à la perte, elle n'a pas peur d'aller sur un jeu direct de temps en temps, analyse Laurent Battles, l'entraineur des stéphanois. Ce n'est jamais facile de gagner ces matchs contre ces équipes là."

C'est pourtant un nouveau succès que cherchent à obtenir les Stéphanois, qui doivent doper leur attaque. "Au vu du dernier match, notamment dans la qualité technique et dans les passes dans le dernier tiers [du terrain], on était loin du contenu et des performances qu'on devait avoir" estime Laurent Battles. Il aurait vu du changement à l'entrainement cette semaine. Il faudra le confirmer en Haute-Savoie.

Annecy - ASSE, 4e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité ce lundi sur France Bleu Saint-Étienne Loire et francebleu.fr