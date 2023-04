AS Saint-Étienne : Trois forfaits et trois retours face au Paris FC

C'est un groupe sans surprise de 18 joueurs que l'entraineur de l'ASSE Laurent Batlles convoque pour le match de la 30e journée de Ligue 2, ce samedi, sur la pelouse du Paris FC.

Un groupe avec deux absences majeures, celles d'Anthony Briançon et de Kader Bamba. Touché au mollet gauche (lésion musculaire) cette semaine à l'entrainement, le défenseur et capitaine Briançon sera indisponible pour une durée comprise entre quatre et six semaines. Indisponibilité similaire pour Kader Bamba. L'attaquant, sorti à la pause le week-end dernier face à Niort, souffre d'une lésion à la cuisse droite. A ces deux forfaits s'ajoute celui de Louis Mouton, touché à un tendon rotulien.

Trois absences et donc, numériquement, trois retours dans le groupe de l'ASSE. Remis d'une blessure à une cuisse contractée juste avant le match au Havre et après avoir purgé un match de suspension face à Niort (accumulation de cartons), le milieu de terrain Thomas Monconduit figure bien dans le groupe. Suspendu face à Niort suite à son expulsion au Havre, Léo Pétrot sera lui aussi du voyage au Paris FC, tout comme l'attaquant Lenny Pintor.

A noter les non-convocations du gardien Matthieu Dreyer ainsi que du défenseur Mateo Pavlovic.

Paris FC - ASSE, 30e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité dès 18h30 ce samedi sur France Bleu Saint-Étienne Loire et francebleu.fr

