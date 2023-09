AS Saint-Étienne : un groupe quasi identique pour Concarneau

C'est un groupe de 18 joueurs que l'entraineur de l'ASSE, Laurent Batlles, décide d'emmener ce samedi en Bretagne pour affronter Concarneau. Avec un seul et unique forfait sur blessure à déplorer (Ibrahima Wadji, cheville), le technicien stéphanois a dû faire des choix.

Absent depuis le match contre Annecy et une blessure à une cuisse, le milieu Dylan Chambost fait son retour dans le groupe à la place de Karim Cissé, non retenu. C'est le seul changement opéré par Laurent Batlles par rapport au dernier déplacement à Caen. Déjà absent en Normandie, le milieu Thomas Monconduit ne sera pas non plus du voyage en Bretagne. Un choix fort opéré par le staff qui, clairement, ne semble pas compter sur l'ancien lorientais. A noter également, pour la seconde fois de rang, l'absence du défenseur Mickaël Nadé. Le gardien Matthieu Dreyer et le milieu Antoine Gauthier sont également hors du groupe.

Concarneau - ASSE, 7e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité ce samedi sur France Bleu Saint-Étienne Loire et francebleu.fr

