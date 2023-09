AS Saint-Étienne : une dernière soirée de mercato sans mouvements !

Ce vendredi midi, en marge de la conférence de presse de présentation de Florian Tardieu, le coordinateur sportif de l'ASSE Loïc Perrin avait déclaré que des départs étaient toujours "possibles" en ce dernier jour de mercato, tout en précisant que l'effectif actuel pouvait ne pas bouger. Il n'aura donc pas bougé lors des dernières heures du marché français.

Ils restent

Leurs noms étaient associés ces dernières heures à un éventuel départ et ils sont toujours stéphanois. Thomas Monconduit (intérêt possible d'Angers et d'Amiens) et Aïmen Moueffek (en fin de contrat à l'issue de la saison) ne bougent pas. Pareil pour le défenseur Mickaël Nadé, dont un départ est évoqué depuis la saison dernière.

Ils sont arrivés cet été

Aucune arrivée était prévue ce vendredi soir et l'ASSE boucle donc son mercato estival avec cinq nouvelles recrues. Le défenseur Dylan Batubinsika (Famalicao, Portugal), le latéral Mahmoud Bentayg (Raja Casablanca, Maroc), le milieu Florian Tardieu (Troyes) ainsi que les attaquants Ibrahim Sissoko (Sochaux) et Stéphane Diarra (Lorient, p.). A ces arrivées s'ajoutent la prolongation de Gaëtan Charbonnier et l'option d'achat levée de Mathieu Cafaro.

Eux sont partis...

Au rayon des départs, celui de Niels Nkounkou aura été le dernier mouvement officialisé ce vendredi après-midi. Le latéral gauche rejoint le club allemand de l'Eintracht Francfort pour un montant avoisinant les onze millions d'euros, bonus compris.

Autre joueur majeur de la saison dernière, le buteur Jean-Philippe Krasso est parti libre pour la Serbie et l'Etoile Rouge de Belgrade. L'international ivoirien y disputera la Ligue des Champions, dans le même groupe que Manchester City.

Formé au club, utilisé dans la rotation de la défense la saison dernière, Saidou Sow est vendu en Ligue 1 au Racing Club de Strasbourg. L'ASSE enregistre également les départs de Jimmy Giraudon (libéré), Kader Bamba (Nantes, rp), Mateo Pavlovic (Rijeka, rp), Lenny Pintor (LASK, Autriche), Yvan Neyou (Leganés, Espagne), Yvann Maçon (Maccabi Tel Aviv, Israël) et Mahdi Camara (Brest, transfert définitif).

Trois jeunes joueurs sont enfin prêtés cette saison dans un autre club, sans option d'achat. Le milieu Louis Mouton part gagner du temps de jeu à Pau (Ligue 2). De leur côté, les attaquants Mathys Saban et Yanis Lhéry rejoignent le championnat luxembourgeois.