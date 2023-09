AS Saint-Étienne : Wadji et Chambost forfaits pour Caen, Briançon et Cafaro de retour

Ibrahima Wadji et Dylan Chambost, ici face à Grenoble

Thomas Monconduit, Ibrahima Wadji, Anthony Briançon, Dylan Chambost : la liste des joueurs absents pour cause de blessure était impressionnante lors du dernier match des Verts, face à Valenciennes (0-0). Après quinze jours de trêve, le groupe de l'ASSE s'annonce plus étoffé pour défier le Stade Malherbe de Caen ce samedi, en Normandie.

Briançon, Monconduit et Cafaro de retour

Trois retours importants sont à signaler du côté des Verts. Anthony Briançon (cuisse), Thomas Monconduit (cuisse) et Mathieu Cafaro (côtes) sont jugés opérationnels pour le déplacement à Caen.

Wadji et Chambost encore forfaits

Deux joueurs stéphanois ne seront pas du déplacement et restent en dehors du groupe. Le milieu Dylan Chambost n'est pas encore prêt, avec un retour possible la semaine prochaine. L'autre forfait, c'est celui d'Ibrahima Wadji. Touché à la cheville face à Rodez lors de la 2e journée, le rétablissement de l'attaquant sénégalais prend plus de temps que prévu, avec des complications. Aucune date n'est aujourd'hui avancée pour son retour à la compétition.

Quid des internationaux ?

Trois joueurs de l'ASSE étaient retenus en sélection nationale lors de cette trêve. Benjamin Bouchouari (Maroc) et Aïmen Moueffek (Maroc Espoirs) sont revenus et sont disponibles pour samedi. La situation est plus délicate pour Dylan Batubinsika (RD Congo). Le défenseur n'est pas encore rentré sur Saint-Étienne, son vol de retour ayant été annulé. Sera-t-il présent à Caen ? Une décision n'a pas encore été prise.

Caen - ASSE, 6e journée de Ligue 2, à vivre ce samedi dès 14h sur France Bleu Saint-Étienne Loire et francebleu.fr.