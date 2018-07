Saint-Étienne, France

Une équipe par mi-temps, c’est ce qu'a choisi Jean-Louis Gasset pour donner du temps de jeu au plus grand nombre. Les professionnels confirmés ont été répartis dans les deux équipes. Loïc Perrin, Assane Diousse et Loïs Diony ont joué la première mi-temps; tandis que Neven Subotic, Gabriel Silva et Romain Hamouma ont participé à la deuxième moitié du match. Pour le reste, l'équipe était composée de jeunes joueurs issus du centre de formation.

Ça faisait un an que Diony n'avait pas marqué

Diony a marqué dans son stade préféré. Le joueur de 25 ans a inscrit son dernier but dans ce même Envol stadium le 15 juillet 2017. Gasset est satisfait du match réalisé par son numéro 9 : "Il a marqué et il a fait marquer, en plus il a laissé le penalty à Arnaud (ndlr Nordin) pour que tous les attaquants puissent marquer". Cependant l'entraîneur à la casquette veut voir Diony répéter ce type de prestations pour pouvoir compter sur lui cette saison : "Je vais voir dans les matchs amicaux comment il est, là il était bien donc on va à voir" affirme-t-il. Les joueurs de l’ASF qui ont repris l’entraînement seulement, le 2 juillet, n’ont pas pu rivaliser avec les Verts. L'écart entre les deux formations était abyssal, en première période (0-6). Les Verts ont commis plus d'erreurs dans une deuxième période qui n'avait rien avoir avec le premier acte.

Yann Mvila, Olé Selnaes, Robert Beric, Mathieu Debuchy étaient en tribune. Ils ont repris l'entraînement plus tard que leurs coéquipiers.Léo Lacroix et Ronaël Pierre-Gabriel n'étaient pas là, sans doute parce qu'ils sont en instance de départ. Jean-Louis Gasset n'était pas très bavard au sujet du mercato mais il a tout de même lâcher : "On a quelques idées qui vont peut-être se finaliser. La semaine prochaine va être très très importante en ce qui concerne le secteur offensif". Saint-Étienne attends notamment que Naples donne son accord pour prêter Adam Ounas.

© Radio France - Fabrice Hawkins

Des jeunes en lumière

C’était l’occasion pour l’entraîneur Montpelliérain de jauger le niveau de certains jeunes qui ont signés professionnel ou qui sont encore au centre de formation. Ceux qui ont joué les 45 premières minutes ont gagné des points. Six buts ont été inscrits en première période. Chambost et Gueye auteurs d’un doublé chacun se sont fait remarquer. C’est aussi le cas de Panos qui a délivré deux passes décisives. Jean-Louis Gasset compte "incorporer beaucoup de jeunes dans le groupe professionnel cette année".

Equipe en première mi-temps :

Vermot-Panos, Saliba,Perrin, Sagun- Chambost,Diousse, Martin-Pichon- Gueye-Diony-Nordin

Equipe en deuxième mi-temps :

Bajic-Petrot,Subotic,Fofana,Gabriel Silva-Rocha Santos, Benkhedim, Camara -Abi, Bagdadi, Hamouma

Buts pour Saint-Etienne : Chambost (8’ et 42’), Gueye (14’, 45’) Diony 21', Nordin 45’, Bagdadi (82’)

Prochain match amical :

Vendredi 13 juillet (19h00) contre l’Olympique de Marseille