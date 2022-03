Ashley Lawrence, latérale droite du PSG : "Le soutien des supporters parisiens nous touche beaucoup"

Arrivée en janvier 2017 au Paris Saint-Germain, Ashley Lawrence s'est imposée comme une joueuse cadre de l'équipe dans son couloir droit. En début de saison, après être devenue championne olympique avec le sélection canadienne, elle s'est même hissée à la huitième place du classement du Ballon d'Or féminin. C'est dans leur centre d'entraînement de Bougival, sur l'un des canapés du "lieu de vie" des joueuses, que Pia Clemens et Bruno Salomon sont allés à sa rencontre. Joie, performance et sororité sont au menu, à la veille d'un match capital contre le Bayern qui se jouera dans le stade mythique du Parc des Princes.

à réécouter Avec Ashley Lawrence, latérale droite du PSG

Quels sont tes premiers souvenirs avec un ballon ?

J'étais très, très jeune et c'était même une balle en mousse. Ce n'était même pas un ballon de foot, mais je me souviens que j'ai couru avec le ballon. C'était naturel et c'était pendant un match de mon frère qui jouait au foot. J'étais toujours à ses matchs et c'est là que ça a commencé. J'étais toujours sur le terrain. J'ai commencé très jeune, à six ans. Mais à côté de ça, j'aimais bien la course. Le sprint, mais aussi l'endurance. C'était juste naturel pour moi. Mais je suis restée dans le foot et c'est vite devenu ma passion. Et je rêvais de jouer pour la sélection [canadienne], mais aussi pour le haut niveau en Europe. Mais oui, j'ai débuté très jeune et je n'ai jamais arrêté.

Maintenant que tu es adulte, as-tu compris pourquoi c'est le foot qui l'a emporté sur les autres sports ?

C'est une bonne question. Je pense toujours à ce feeling que j'avais sur le terrain. C'était juste naturel, c'était fun. Et pendant toutes ces années, j'ai gardé ça. Cette joie. J'ai avancé, j'ai passé les étapes et je pense que c'est ça. J'ai réussi à garder le même feeling que quand j'étais un enfant. Quand j'ai avancé dans ma carrière, quand c'est devenu plus dur, quand j'ai réussi à être professionnelle, c'est devenu plus que juste du plaisir. C'est devenu un boulot qui demandait du travail, des sacrifices, mais ça me permet surtout de me vider la tête. De penser pas à autre chose. Et c'est ma passion.

Tu as une coéquipière au Canada et au PSG, Stéphanie Labbé, qui a arrêté sa carrière cette saison, notamment en raison d'une fatigue mentale. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Toi, ça ne t'a pas touchée ? Tu arrives à garder la même joie, le même instinct, le même plaisir sur le terrain, après toutes ces années dans le foot ?

Il y a des hauts et des bas. Pour tout le monde. Une carrière, c'est très long. Et pour Stéphanie, elle a fait une carrière extraordinaire. Avec le Canada et dans ses clubs, elle a tout donné et ça se voit quand tu parles avec elle, et sur le terrain. J'ai des frissons quand je repense à ses performances aux Jeux Olympiques. C'est quelqu'un qui ne triche pas. Elle donne tout. Elle a été jusqu'au bout. Je pense que c'est pour ça qu'elle a pris cette décision pour elle.

Et pour moi, j'essaie de garder ce plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très dur, pour plein de raisons. Les blessures, le fait de ne pas jouer titulaire... Il y a plein d'échecs, même à côté du foot. Dans les vies privées, il y a des choses qui arrivent. Comment je peux gérer ça, en tant qu'athlète de haut niveau ? J'essaie de revenir à cette passion, cette joie, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Tout n'est pas toujours beau. C'est notre manière de gérer ces choses-là qui peut faire la différence.

Nous avons demandé à ta coéquipière Elisa de Almeida de décrire en trois mots la femme et la footballeuse que tu es. Côté terrain, elle a choisi les mots « battante, talentueuse et généreuse dans les efforts pour le collectif ». Et en tant que personne, elle te trouve « adorable, souriante et drôle ». Tu te reconnais dans ce portrait ?

(Rires) Déjà, merci à Elisa. C'est gentil. Mais oui, c’est juste. Concernant le terrain, c'est vrai qu'au début, j'ai démarré milieu de terrain, et même attaquante. J'étais beaucoup plus offensive et c'est John Herdman [ancien sélectionneur de l’Equipe féminine du Canada], qui m'a demandé de jouer latérale gauche. Et au début, c'était compliqué. Mais il avait confiance en moi et j'ai beaucoup travaillé. J'aime énormément jouer latérale. Les efforts pour aller vers l’avant puis revenir, c’est un défi. Mais j'aime bien ce défi d'affronter la fille qui est face à moi. Que ce soit côté droit ou côté gauche, c’est à toit de dominer ton couloir. C’est fun pour moi. Mais oui. Je pense que je suis une compétitrice, je donne tout pour l’équipe. Toujours. Je suis généreuse et à la fin, je veux qu'on gagne les grands matchs. Et si je peux garder aussi le sourire, la positivité, c'est hyper important collectivement pour aller loin dans les grandes compétitions.

Aujourd'hui, le poste de latérale est devenu ton poste de cœur ?

Oui, maintenant c’est mon poste de cœur. Je pense que c'est bien parce que je peux y apporter les choses que j'ai apprises en jouant au milieu. Je peux apporter ces choses en plus parce que parfois, je me trouve dans une position un peu plus axiale, mais je suis à l'aise sur le côté. Et ça me permet d’adapter mon jeu. Je n’ai pas une seule façon de jouer. J'arrive à jouer long, à prendre de la vitesse, mais aussi à être solide défensivement. C'est un avantage et j'essaie d'apporter cette identité à des autres postes dans mon poste de latérale.

Et depuis que tu joues latérale, tu as été classée huitième au Ballon d'Or ! Donc on peut dire que tu as vraiment trouvé ton poste.

Oui, c'est ça. Je pense que c'est important. On parle du haut niveau. Déjà, de signer au Paris Saint-Germain, qui est un grand club, un club ambitieux, ce n'est pas facile. Mais ce n’est que le début. C'est ensuite que le travail commence vraiment. Après, le plus dur est d’être régulier dans ses performances. Et ces dernières années, j'ai beaucoup appris sur le terrain et en dehors. Le travail, l'importance de la récupération, l'alimentation, le sommeil… Il y a plein de facteurs qui sont très importants pour moi, pour ma performance. Ce sont ces détails-là qui ont fait la différence pour moi. Et je me pousse toujours à ne pas rester dans mon confort. Je pense que c'est pour ça que je peux avoir ces performances. Je suis contente quand on gagne, quand on gagne des titres… Mais chaque fois, je vais me remettre en question et je pense que c'est important de ne pas se contenter d’être content après une réussite. L’important, c'est aussi la prochaine étape. Comment on peut s’améliorer, et faire mieux.

Tu es arrivée au PSG en janvier 2017, il y a cinq ans. Comment définirais-tu ton lien avec le club ?

C'est vraiment une très belle expérience. C'est vrai, ça passe vite, cinq ans. Il s’en est passé, des choses. Ce club a beaucoup évolué, mais on a toujours gardé cette mentalité de gagner, de progresser. Et on voit qu’avec ce club, on a réussi à créer quelque chose de spécial depuis quelques années. L'année dernière, on a gagné le championnat et c'était historique pour le PSG. Et je suis très fière parce que ça faisait de nombreuses années qu’on s’accrochait. On n’était pas loin, mais on a appris. Je pense que dans ces moments, on a beaucoup appris. On était très déçues, mais dans la défaite, on a vu comment on pouvait s’améliorer individuellement, mais surtout collectivement. Et c'est ça. On voyait la différence avec Lyon, avec les plus grandes équipes en Europe mais maintenant, on montre qu’on est là. On peut jouer contre les plus grandes équipes et on peut tout gagner.

Mentalement, as-tu senti qu’il y avait un point de bascule après votre titre de championnes de France ?

Complètement. De voir que c'était possible, ça montrait que maintenant, on pouvait le faire chaque année. Ce n’était pas vraiment un grand changement dans nos performances. Ce n'était pas ça. C'était vraiment, je pense… pas un blocage, mais c'était vraiment mental. Depuis des années, on montrait dans notre jeu qu’on savait créer des occasions, qu’on avait de grandes joueuses, des internationales. C'était juste cette capacité à franchir ce cap. Mais oui, [notre titre] a tout changé. Et maintenant, on joue les quarts de finale de Ligue des Champions contre un grand Bayern. On montre qu’on a une équipe jeune mais expérimentée. Et qu’on est en Europe pour gagner. On est fières et on a confiance en nous.

Depuis le 8 mars, des portraits des Féminines du PSG sont accrochés sur l'enceinte du Parc des Princes. Qu’est-ce que ça t’inspire ?

C'est très important. Ça me touche et je pense que ça touche toutes les filles. On parle toujours de la progression de foot féminin, et c'est surtout de la visibilité. C'est important pour les jeunes filles et les jeunes garçons, que la future génération voie ces exemples, qu’elle voie nos visages, surtout sur le Parc des Princes, qui est un énorme stade. C'est important qu’on ait cette visibilité. Et c'est très bien pour nous.

Tu as publié l’une de ces photos sur Instagram en l’accompagnant d’une citation de Serena Williams qui dit : « Chaque succès de femme devrait inspirer les autres femmes. Nous sommes plus fortes quand nous nous soutenons les unes les autres. Soyez courageuse, soyez très gentille et par-dessus tout, soyez humble. » Pourquoi avoir choisi cette phrase ?

Déjà, Serena Williams est une grande inspiration, pour moi et pour beaucoup d’athlètes. Mais la chose qui m’a marquée, c'était l’idée de soutien entre athlètes, mais aussi entre femmes. C'est très important de se soutenir. Moi, je suis très contente quand une de mes coéquipières marque ou fait une passe décisive parce que je sais que c'est pour le collectif. Et on a toutes un objectif commun : de gagner des matchs, et des titres. En encourageant une coéquipière ou une autre femme pour qu’elle réussisse, c'est comme ça que tout le monde peut s’élever.

Aujourd'hui, dans le monde, il y a plein de choses qui se passent. Ce n'est pas facile, avec les crises et tout ça. Donc c'est important de se soutenir et de faire preuve de positivité. C’est pour ça que cette phrase m'a vraiment marquée. Et aussi, elle parle d’humilité et de générosité. C'est aussi ça. Pas seulement dans le sport, mais dans le monde. C'est un état d'esprit que tout le monde doit avoir, et le monde deviendra un monde meilleur.

Ça te fait plaisir de savoir que le record de fréquentation du Parc des Princes pour un match des Féminines sera battu demain ?

Oui, c’est incroyable. J'étais là la dernière fois, contre Barcelone [en 2017]. Il y avait 19 000 spectateurs. C'est un moment qui nous a fait plaisir et je me souviens encore de l’ambiance au Parc. Franchement, on a les meilleurs supporters d’Europe. C'est vrai. Et ça fait la différence pour nous, dans les grands matchs comme ça, d'avoir cette ambiance, d'avoir le soutien des ultras, des gens qui viennent. Ça donne des frissons et je suis ravie de voir ça, de voir l'intérêt des gens pour nous et le foot féminin. C'est très important. Ça montre la progression et on est pressées d’être mercredi et de jouer contre le Bayern au Parc des Princes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette ambiance peut-elle gêner le Bayern ?

Oui, bien sûr. Je pense que ce n'est pas facile de jouer dans ce contexte pour nous, pour le Bayern, pour beaucoup d’équipes. Mais on parle de haut niveau et nous, on préfère que ce soit de notre côté, au Parc. Je sais que ça nous donnera un boost en plus. Mais oui, si ça peut perturber un peu le Bayern, tant mieux pour nous ! Mais nous, on reste toujours concentrées dans notre match et on reste sur l'objectif de gagner.

Depuis l'agression de Kheira Hamraoui, beaucoup de rumeurs disent que l'ambiance est mauvaise dans l'équipe, qu'il y aurait des disputes entre vous. Mais vous, sur le terrain, vous gagnez 3-0 contre Lyon en Coupe de France, vous gagnez en Ligue des champions et encore samedi en Coupe de France, contre Fleury, vous avez remonté un retard de deux buts pour gagner 4-2. Alors, cette équipe, elle va bien ou elle va mal ?

Moi, je pense qu'il faut en juger sur le terrain. Et on montre qu’on apporte des victoires. Les matchs ne sont pas faciles mais à la fin, c'est ça qui compte le plus. C'est qu’on avance et qu’on reste concentrées sur les choses qu'on peut contrôler.

Maintenant que tu le connais bien, que penses-tu de votre nouveau coach Didier Ollé-Nicolle, et que t’apporte-t-il dans ta progression personnelle ?

Je pense que c'est quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui nous pousse et qui n'a pas peur de dire qu’on veut tout gagner. Il est conscient qu’on est un grand club, qu’on veut tout gagner et c’est important d'avoir un coach, un leader de l'équipe qui pousse, qui ose dire ces choses. Et après, c'est à nous, les joueuses, de le suivre et de faire le « taf » sur le terrain.

Le Paris Saint-Germain, cette saison, devrait gagner au moins un titre. C'est le minimum, cette saison, pour vous ?

Non, pas du tout. Nous, on a montré depuis l'année dernière qu'on peut faire des choses spéciales et notre objectif, c'est de tout gagner. Le foot, ce n'est pas facile. Parfois, l’équipe favorite peut perdre. C'est vraiment le foot, c'est le sport. Mais non, on veut gagner la Coupe de France, la Ligue des Champions et le championnat. Il reste encore deux mois et demi et c'est vraiment le moment le plus important de la saison. Et nous, on va tout faire pour tout gagner.

Est-ce que vous sentez à quel point les Parisiens sont fiers d’avoir une équipe féminine comme la vôtre ?

Je pense que oui. C'est touchant. Nous, on donne tout. Toujours. Et on veut rendre fiers plein de gens. On veut rendre fiers nos proches, nos supporters, et vous ici ! C'est vrai, on ressent ça et ça nous donne de la force, et on va continuer. Il reste encore du temps. Mais oui, on dit merci pour ça parce qu’on sait qu’on n'est pas seules sur le terrain. Même si on va débuter mercredi avec les onze joueuses, on a le groupe, tous les gens derrière, la direction, le staff, tout le monde. On est tous ensemble et on va encore tout faire [pour gagner]. Alors oui, c'est important, et ça nous touche beaucoup.