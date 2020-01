ASM Belfort : le club s'active avant un match historique en coupe de France

Belfort, France

C'est une première dans l'histoire de l'ASMB et jamais un club amateur du nord Franche-Comté n'était allé aussi loin en coupe de France. Le club de la cité du Lion qui évolue en Nationale 2 va tenter l'exploit ce samedi au stade Serzian face à Nancy, pensionnaire de Ligue 2. Plus de 3 000 spectateurs sont attendus au stade Serzian ou la billetterie bat son plein. Dirigeants, éducateurs, licenciés ou proches du club, une centaine de bénévoles est mobilisée pour l'événement. Au club, c'est la mobilisation générale depuis le tirage au sort.

20 stadiers pour placer les spectateurs

A l'approche de la rencontre, les téléphones n'arrêtent pas de sonner et les réunions s'enchaînent. Tout le monde est au travail car il faut tout anticiper. Pour l'accueil en tribunes, vingt stadiers du club seront chargés de placer le public. " Il y a des espaces avec des prix différents selon les places et donc il faut pouvoir fermer des accès en tribunes. Et puis il faut aussi du monde sur les accès aux parkings", indique Hervé Ribot, éducateur au club.

En buvette, on a la frite !

L'endroit clé de ce dispositif, c'est la buvette. Victime de son succès face à Montceau lors des 32e de finale, les dirigeants ont prévu davantage de provisions pour cette nouvelle affiche à Serzian : 250 kilos de frites, 200 kilos de merguez et 50 kilos de saucisses knacks. "Nous avons été un peu surpris au tour précédent par l'affluence. Cette fois, tout a été commandé d'avance. Ce qui est difficile de prévoir le nombre. Le vin chaud, la bière, les boissons traditionnelles et surtout les frites. Car tout le monde aime les frites, ça va bien avec le foot. Sur les deux buvettes habituelles, nous avons quinze bénévoles dont un noyau de sept à huit personnes qui sont là à tous les matchs. L'important c'est de ne pas manquer ! ", explique Gérard Thouverey, responsable de la buvette. Le "chef" et son équipe de bénévoles ont fait les courses en milieu de semaine. Ils ont du effectuer plusieurs voyages en voitures pour tout ramener dans les frigos de Serzian. Le comité des fêtes de Belfort et le club de l'AS Bavilliers viendront également donner un coup de main aux buvettes ce samedi.

Daniel l'intendant soigne les équipements

Dans le vestiaire, Daniel, l'intendant au club depuis 2015, doit tout organiser pour le jour J. " Je prépares les équipements pour qu'on soit top niveau samedi à 13h quand le coach Anthony arrivera au stade. J'ai aussi en charge les ramasseurs de balle. Certains auront le privilège d'être au bord du terrain ce samedi à 15h", s'enthousiaste l'intendant de l'ASMB. Pour préparer son match, le club a reçu cette semaine des équipements offerts par la Fédération Française de Football : 18 maillots, shorts et paires de chaussettes, 25 chasubles et 18 ballons. Daniel se rend compte que l'ASMB est entrain de vivre des moments rares. " C'est une effervescence incroyable. Ca nous rappelle les années de National ou on avait accueilli Strasbourg devant 4 000 spectateurs. Là, on est sur un projet absolument passionnant. On rêvait d'être au 7e tour, puis au 8e puis en 32e de finale. Et nous voilà en 16e de finale. Donc, on se dit que l'exploit est possible", indique l'intendant.

C'est tout un club qui rêve désormais de poursuivre l'aventure. Tout est prêt en coulisses. Aux joueurs d'ajouter la cerise sur le gâteau...

Daniel, l'intendant de l'ASMB, présente le maillot dans lequel évolueront ses joueurs ce samedi contre Nancy © Radio France - Nicolas Wilhelm

ASM Belfort-Nancy, c'est ce samedi à 15h, à vivre en direct et en intégralité dés 14h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard.