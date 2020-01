ASM Belfort Nancy en Coupe de France, les supporters nancéens interdits de stade

Belfort, France

Par mesure de précaution et afin d'éviter tout débordement à l'occasion du 16ème de finale de la Coupe de France entre l'ASM Belfort (N2) et Nancy (L2) ce samedi après-midi au stade Serzian à Belfort, la Préfecture du Territoire de Belfort vient de prendre un arrêté qui interdit l'accès des supporters nancéens ce samedi de 10 heures à minuit au stade et à ses abords. Les autorités ont pris cette décision suite aux incidents qu'ils avaient provoqué lors du 8ème tour sur le terrain de Vauban Strasbourg le 8 décembre dernier (insultes et jets de fumigènes).

Un recours devant la justice

Une décision que n'acceptent pas les supporters de l'ASNL, ils viennent de saisir en urgence le juge des référés au tribunal administratif de Besançon. Le dossier sera examiné ce vendredi à 11 heures.