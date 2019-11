ASNL 0 - 0 Troyes : "les Troyens méritaient au minimum un point" selon l'entraîneur nancéien Jean-Louis Garcia

Jean-Louis Garcia et l'ASNL n'ont pas réussi à l'emporter face à Troyes

Tomblaine, France

Si certains matchs nuls de l'ASNL cette saison auraient dû se transformer en victoires (comme contre Lens par exemple), ce n'était pas vraiment le cas ce vendredi 8 novembre face à Troyes. Les Nancéiens ont pris le point du nul (0-0) après avoir été dominés en première mi-temps et pas assez dangereux en seconde période. Ce match nul était plutôt logique, estime l'entraîneur nancéien Jean-Louis Garcia :

"On aurait pu aussi le perdre. On a joué contre une très belle équipe troyenne qui, sur la première mi-temps, a fait preuve de beaucoup de maîtrise technique, a réussi à contrecarrer notre pressing en sortant le ballon avec beaucoup de justesse. On a moins réussi à se créer d'occasions que sur les matchs précédents. Il n'y a rien à dire sur le fait de ne pas avoir gagné ce match. Je pense que les Troyens méritaient au minimum de ramener un point. 0-0, c'est un point qui ne nous fait pas beaucoup avancer mais qui a le mérite d'exister."