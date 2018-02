Le défenseur de l'AS Nancy Lorraine Vincent Muratori a marqué le but de la victoire ce vendredi. A 30 ans, c'est le premier but de sa carrière chez les pros. Il raconte.

L'AS Nancy Lorraine peut remercier Vincent Muratori. Son défenseur de 30 ans a marqué le but de la victoire face à Valenciennes 1-0, le tout premier de sa carrière après 216 matchs de championnat (Ligue 1 et Ligue 2 confondues)

Un Vincent Muratori, aligné dans le couloir gauche d'une défense à cinq, très souriant en zone mixte au moment de commenter sa prestation :

C'est le premier, je suis content parce que c'est une période compliquée pour nous et ça nous permet de reprendre un peu confiance [...] J'ai vu que le ballon montait au deuxième, je me suis dit que j'allais l'attaquer et passer devant le défenseur. C'est ce que j'ai réussi à faire, après elle est cadré, c'est bien pour tout le monde."

Un but inscrit en bout de course côté gauche, de la tête, sur un centre d'Antony Robic. Un but permis par le système à cinq défenseurs, qui permet aux latéraux de peser offensivement. Antony Robic, reconverti arrière droit très content d'avoir permis à Muratori de marquer :