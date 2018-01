Patrick Gabriel a donc été confirmé dans ses fonctions d'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine ce lundi. Dans l'opération maintien, il pourra compter sur un nouvel adjoint : Benoît Pedretti arrête sa carrière de joueur et devient entraîneur.

Nancy, France

A 37 ans, Benoît Pedretti passe de l'autre côté. Le milieu de terrain passé par Sochaux, Marseille, Lyon, Auxerre, Lille, Ajaccio et Nancy raccrochent les crampons. L'ex-international a annoncé ce lundi qu'il arrêtait sa carrière et acceptait la proposition du président nancéien Jacques Rousselot : Benoît Pedretti sera entraîneur adjoint aux côtés de Nicolas Florentin et de l'entraîneur principal Patrick Gabriel, confirmé dans ses fonctions aujourd'hui.

Benoît Pedretti a expliqué cette décision :