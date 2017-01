ASNL : Clément Lenglet, symbole de la réussite du centre de formation

Clément Lenglet a quitté l'AS Nancy Lorraine pour le FC Séville moyennant un chèque de 5 millions d'euros. Lenglet était un pur produit du centre de formation. Un centre qui sort de plus en plus de joueurs et qui rapporte de l'argent au club.

Clément Lenglet a donc passé son premier week end sous les couleurs du FC Séville. L'ex-capitaine de l'ASNL n'a pas participé à la victoire 4-0 face à la Real Sociedad, quelques jours après son transfert en Espagne pour un montant de 5 millions d'euros et des bonus. L'occasion de revenir sur le travail du centre de formation de l'AS Nancy Lorraine, installé en forêt de Haye.

Parier sur des joueurs à 12 ans

Une quarantaine de jeunes vivent à l'année en forêt de Haye avec le rêve de devenir pro. Selon la Fédération Française de Football, le centre de formation nancéien est le 11e meilleur devant des institutions comme Saint-Etienne, Marseille, Montpellier , le Havre ou Lille. Il faut expliquer que la formation est devenue déterminante pour le club. D'abord, le centre fournit des joueurs à l'équipe professionnelle. Neuf joueurs sur les 27 de l'effectif sortent du centre nancéien. C'est aussi un moyen d'assurer la pérennité financière du club. Ces 18 derniers mois, les ventes de joueurs formés à Nancy ont rapporté environ 12 millions d'euros. Un travail qui paye mais aussi une part de chance quand on sait que ces joueurs sont repérés très jeunes, comme l'explique Paul Fischer, directeur général adjoint de l'ASNL en charge du secteur sportif :

On ne peut pas savoir ce que va devenir un joueur de 12-13 ans. Parce qu'aujourd'hui, on fait signer des enfants à 12 ans. On leur fait signer un document qui les engagera deux ans plus tard. Il y a ces deux années-là qu'on ne maîtrise pas, plus les six autres années jusqu'à ce qu'ils deviennent pro où l'on maîtrise encore moins. Donc ça fait presque huit ans où il faut avoir une anticipation en se disant que celui-ci a un potentiel et va réussir à devenir pro."

Pas à armes égales

Un travail difficile d'autant que l'ASNL n'a pas toujours le premier choix. Nancy n'a pas les moyens , ni l'envie de proposer de l'argent pour attirer ces jeunes, contrairement à d'autres clubs. Sébastien Hanriot est l'entraîneur de la réserve :

A cet âge-là, on est incapables de dire si un gamin sera pro ou pas, donc on ne veut pas mettre d'argent. On ne peut pas lutter à armes égales avec des clubs comme Paris, Lyon ou Monaco. Après, est-ce qu'ils sortent plus de joueurs ? Il faudrait faire les comptes."

Une cellule de recrutement dédiée

Avec moins de moyens, il faut donc travailler, labourer le terrain. Les efforts entrepris ces six dernières années sont en train de payer selon Sébastien Hanriot :

On bricolait un peu au niveau du recrutement. On n'avait pas vraiment de cellule de recrutement et depuis la génération 92 (joueurs nés en 1992) avec Benjamin Jeannot, Massadio Haïdara et Julian Jeanvier, on a mis une place une cellule de recrutement. Depuis, on est plus structuré. La génération 90, à part Alfred N'Diaye , on a sorti personne. En 91, il n'y a eu que Fouad Rachid qui malheureusement ne joue plus en pro puisqu'il est à Lunéville. Quand on sait que l'on dit qu'on travaille bien quand on sort deux joueurs sur dix, on est plus à trois ou quatre ces dernières années.

Reste à parvenir à conserver ces talents plus longtemps. Aujourd'hui, l'AS Nancy Lorraine croise d'anciens nancéiens qui n'ont que 20 ou 21 ans.