ASNL : comment en est-on arrivé là ?

C'est un moment historique que va vivre l'AS Nancy Lorraine ce vendredi 26 mai : le club au chardon va disputer un match pour conserver sa place dans le monde professionnel pour la dernière journée de National. Les Nancéiens se déplacent à Bourg-en-Bresse en espérant un faux pas de leurs concurrents directs.

Une relégation en N2 serait synonyme de fin du statut professionnel et de fermeture du centre de formation. Une nouvelle descente serait la suite d'une chute qui a commencé il y a plusieurs années. La situation héritée par les nouveaux actionnaires n'était pas idyllique, mais depuis leur arrivée le 31 décembre 2020 , la chute nancéienne a été vertigineuse.

Jacques Rousselot était au bout de ses possibilités et il fallait changer de braquet. Le problème, c'est que les nouveaux actionnaires n'ont jamais vraiment mis les moyens nécessaires pour remettre le club sur de bons rails.

Une descente dès la première saison

La première saison des nouveaux propriétaires a été une vraie catastrophe sportive : des joueurs pas chers pris pour se relancer, un entraîneur étranger qui ne connaissait pas le championnat, remercié au bout de dix journées sans aucune victoire . Il a donc vite fallu changer de stratégie, prendre des joueurs plus rodés au championnat et un entraîneur plus classique avec Albert Cartier.

En coulisses, l**'absence au quotidien du président Ganaye** a créé des soucis dans le fonctionnement, dans les prises de décisions avec comme conséquence logique une relégation logique en National pour la première fois depuis la création du club en 1967.

Les investissement envisagés ont été minimes, la crise de gouvernance s'est accentuée : on cherche aujourd'hui le capitaine du navire et il faut faire vite car même si l'issue du championnat est incertaine, il faut dès aujourd'hui préparer la suite.