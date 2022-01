Ligue 2 : début de l'opération maintien pour l'ASNL d'Albert Cartier face à Toulouse

C'est un défi relevé qui attend Albert Cartier sur le banc nancéien. Le nouvel entraîneur des Rouges et Blancs doit mener son équipe vers le maintien en Ligue 2. Une opération sauvetage qui commence ce lundi soir à 20h45 sur la pelouse de Toulouse, le deuxième du championnat. Dernier du classement avec neuf points de retard sur le barragiste Grenoble (entraîné par l'ancien nancéien Vincent Hognon), autant dire que les Nancéiens ont du pain sur la planche.

Pour relever la tête, Albert Cartier attend de ses joueurs de "l'implication, de la concentration et du travail". Il faut revenir aux bases explique le technicien lorrain : "on est dans le haut-niveau quand on répète des gestes simples mais à la perfection. Et quand on est capable de faire ça avec onze, quinze, vingt ou vingt-cinq joueurs on a quelque chose de positif avec un contenu et une vraie idée directrice. C'est ce qu'on cherche à mettre en place, c'est à dire créer un collectif."

Sur les bords de la Garonne et face à la meilleure attaque de Ligue 2, les Nancéiens devront rectifier leurs vilains défauts, et être plus efficaces et décisifs dans les deux surfaces. "Plus de rigueur, de caractère et de combativité c'est ce dont on a besoin" explique Grégoire Lefebvre, le capitaine désigné par Albert Cartier. Un nouvel entraîneur "qui amène quelque chose de différent" estime Grégoire Lefebvre, "quand il y a un changement, il y a des séances différentes, c'est une approche différente. Tout le groupe est en alerte, on sent du changement. Maintenant il faut jouer 19 finales".

Une mission sur laquelle a beaucoup insisté le nouvel entraîneur nancéien auprès de ses joueurs : "il faut être digne quand on veut être choisi pour ce genre de mission. L'exigence du travail de la rigueur et de la discipline nous permettra d'avancer. Plutôt que de regarder l'adversaire il faut regarder les partenaires que nous avons et regarder le travail que l'on peut faire en commun."

Des arrivées souhaitées au mercato

En plus de l'arrivée d'Antonin Bobichon, en prêt du SCO d'Angers, Albert Cartier espère la venue en renfort de un ou deux joueurs malgré les restrictions de recrutement du club, seul les prêts ou les joueurs libres peuvent rejoindre l'ASNL. "On travaille pour l'arrivée de un, voir deux joueurs, il y aura un défenseur et un attaquant" explique Albert Cartier. Ce sont des joueurs au profil expérimenté qui sont visés par l'ASNL.

J'ai aimé l'ASNL avant le Fc Metz

Ancien joueur nancéien, Albert Cartier a également porté les couleurs du rival messin, qu'il a aussi entraîné. De quoi déplaire à certains supporters, une banderole hostile a sa venue est même apparu dans les gradins de Marcel Picot lors du match face à Rennes. En conférence de presse le nouvel entraîneur nancéien a rappelé son attachement à Nancy : "j'ai aimé l'ASNL avant le Fc Metz, ma volonté et mon envie de m'investir sont des traits de ma personnalité. Aujourd'hui l'histoire fait que je suis à l'AS Nancy Lorraine, mais il n'est pas interdit d'aimer plusieurs choses dans la vie. On parle avant tout de ballon et de passion. J'ai toujours pensé que pourrai repasser là où j'ai travaillé, j'ai toujours fonctionné comme ça avec des notions de respect et de travail dans son relationnel."

Le groupe nancéien

La nouvelle recrue Antonin Bobichon fait bien partie du groupe du club au chardon. Basila est de retour, sont toujours absents Akichi et Bianda positifs au coronavirus, tout comme Maxime Nonnenmacher. Saliou Ciss et Souleymane Karamoko sont en sélection nationale et participent à la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun.

