ASNL : des supporters lancent un appel aux promesses de dons pour sauver le club

Un appel aux promesses de dons pour sauver l'ASNL. Il vient d'être lancé ce mardi 12 avril par les Socios de Nancy. Le club de supporters se mobilise, et anticipe surtout la descente des Rouge et Blanc en National. "L'ASNL est dernière de Ligue 2 et son avenir se dessine au niveau National. Donc nous, on veut mobiliser les supporters dès maintenant pour être capable de relever notre club", déclare Stéphane Lamex, le président des Socios de Nancy.

Les Socios s'inquiètent de la réaction des actionnaires du club en cas de relégation. "On ne sait pas ce qu'ils veulent pas faire du club : Est-ce qu'ils vont vendre ? Est-ce qu'ils vont partir du jour au lendemain ? Il n'y a personne qui peut apporter la réponse, sauf eux", ajoute Stéphane Lamex.

Le groupe de supporter n'a pas d'objectif chiffré pour cette cagnotte, mais veut rassembler le maximum. Il espère se faire entendre par le club. Si vous voulez répondre à cet appel aux promesses de dons : voici le lien.