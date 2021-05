ASNL : Entretien avec le président Gauthier Ganaye.

Le dirigeant nancéien nous a accordé une interview pour tirer le bilan de la saison de l'ASNL, 8ème de Ligue 2, mais aussi et surtout pour parler des dossiers du moment en vue de la saison prochaine. Il s'est confié, avec prudence parfois, mais aussi avec mordant et sans langue de bois.

Le bilan de la saison

8è, au bout du suspens après un but égalisateur à la dernière minute de le saison, le bilan comptable nancéien est plutôt bon. D'autant que quand Gauthier Ganaye a pris les rênes du club, il y avait l'incertitude d'une possible relégation. Le président nancéien salue donc l'implication des joueurs et aussi la qualité du travail de Jean-Louis Garcia et du staff. "C'est certainement le signe que les résultats de la 1ère partie de saison ne reflétaient pas la valeur intrinsèque de l'effectif."

Les dossiers en cours

Le nouvel entraîneur

La direction travaille sur le dossier depuis son arrivée au club, signe d'un attachement prononcé à la piste principale des dirigeants nancéiens. Gauthier Ganaye nous a confié qu'il apprécie l'allemand Daniel Stendel dont le nom est avancé depuis plusieurs semaines, notamment à notre antenne, puisqu'il l'a connu au club anglais de Barnsley, mais si le dossier de l'entraîneur est bien avancé, pas de nom confirmé : "on espère pouvoir faire des annonces dans les jours qui viennent" glisse Gauthier Ganaye.

Amine Bassi

En fin de contrat avec l'ASNL, il ne fait guère de doute que le milieu nancéien va changer d'air. Il est annoncé chez le voisin messin, là où il avait failli déjà partir à l'été dernier. Y avait-il moyen de le conserver? "J'ai rencontré plusieurs fois Amine et ses représentants mais on a vite compris que nous étions les seuls au club à tenter de trouver une solution pour sa prolongation".

Christopher Wooh

Le jeune défenseur arrive au terme de son contrat stagiaire et l'ASNL souhaite le conserver. Le club a donc fait une proposition, mais après avoir eu des propositions d'autres clubs, il y a eu des "aller-retour" du dossier et des améliorations de la part de l'ASNL avec aujourd'hui une offre "très intéressante pour le jeune footballeur qu'il est" selon Gauthier Ganaye. Pourtant le dossier traîne, malgré la volonté annoncée du joueur de signer avec son club formateur "J'espère que c'est lui qui prendra la décision car il me semble sincère et qu'il comprend l'intérêt sportif de signer ici dans un environnement qu'il connait". Le président nancéien ajoute même "Si les négociations n'aboutissent pas avec nous, je rendrai des choses publiques et certains auront du mal à se regarder dans la glace".

Recrutement

"Il y a beaucoup de travail et finalement peu de temps pour le réaliser". Evidemment on attend la nomination de l'entraîneur mais visiblement la direction nancéienne a pris les devants et a déjà réfléchi et même avancé sur certains dossiers. "Il devrait y avoir une dizaine d'arrivées de joueurs et certains dossiers sont déjà bien avancés" signale Gauthier Ganaye. L'objectif reste de jouer le haut de tableau "on vise les places de playoffs et pourquoi pas la montée". Mais Gauthier Ganaye reste prudent "on construit un groupe, parfois cela prend du temps mais si la mayonnaise prend vite, on y sera."

Les crises

COVID, droits télé et maintenant le projet de certains présidents de Ligue 1 de réduire l'Elite à 18 clubs, les sujets d'inquiètude ne manquent pas et plusieurs clubs et dirigeants ont déjà annoncé la nécessité de réduire la voilure financière pour faire face. Gauthier Ganaye, lui, se veut rassurant "C'est sûr que le contexte n'est pas idéal (rires), mais on va trouver des solutions pour avoir un groupe compétitif la saison prochaine."