ASNL : Jacques Rousselot reprend la main après le départ de Jean-Michel Roussier

Jacques Rousselot reprend la main. Le président du conseil de surveillance de l'AS Nancy Lorraine a rencontré les joueurs et l'entraîneur Jean-Louis Garcia ce mercredi. Après le départ du club de Jean-Michel Roussier annoncé mardi, Jacques Rousselot, l'actionnaire majoritaire s'est également exprimé sur le site du club ce mercredi après midi.

Besoin d'apporter des "éclaircissements"

Un signe que les versions des deux présidents nancéiens ne sont pas tout à fait raccords pour que Jacques Rousselot éprouve le besoin d'apporter des "éclaircissements". "JR" dit avoir prévenu son ami de la fin prochaine de sa mission des décembre car la vente se rapprochait. La où Jean-Michel Roussier affirmait avoir travaillé à recréer les conditions d'une cession du club, Jacques Rousselot précise que son rôle se cantonnait à l'équipe première et à l'équilibre financier, alors que lui l'actionnaire s'occupait de la valorisation de l'ASNL et de sa vente. Une cession qui serait de plus en plus proche d'ailleurs.

"JR" qui en profite pour exprimer ses regrets quant au timing du départ de Jean-Michel Roussier, dans une période "très délicate sportivement" et "préoccupante financièrement" dit-il. "Je vais devoir de ce fait mener tous ses combats de front", explique Jacques Rousselot qui dans le même temps parle de voyants plutôt au vert. Ce changement de gouvernance aura-t-il des conséquences sur le plan sportif ? Difficile de le savoir.