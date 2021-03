ASNL : L'entraîneur Jean-Louis Garcia invité ce lundi en direct dans 100% ASNL

Il y a quelques mois en arrière, il était la cible principale des critiques qui tombaient sur l'ASNL qui se débattait en fond de classement. Mais le technicien a toujours gardé le cap, persuadé que le vent allait tourner. Aujourd'hui, même ceux qui étaient les plus virulents, reconnaissent que les résultats ne peuvent que donner raison à Jean-Louis Garcia, qui a tenu à maintenir ses principes.

Bien lui en a pris, car grâce à quelques ajustements, un renfort en attaque et une réussite qui sourit enfin aux nancéiens, la dynamique s'est nettement inversée. 1 seule défaite en 2021, un passage de la 18è à la 8è place et plus récemment 6 victoires sur les 7 derniers matchs dont 2 succès face aux 2 premiers de la Ligue 2.

Aujourd'hui, avec 40 points, les nancéiens semblent à l'abri d'un risque de relégation, l'entraîneur de l'ASNL fixe donc un nouvel objectif : terminer la saison dans la 1ère partie de saison. A 8 journées de la fin de saison, cela paraît tout à fait jouable.

Nous évoquerons donc cette saison, les bons moments, les moins bons, la fin de championnat qui s'annonce et la suite. Avec ou sans lui, qui est en fin de contrat?

30 minutes avec Jean-Louis Garcia pour parler de tous ces sujets, c'est ce lundi à partir de 18H30, à vivre sur France Bleu Sud Lorraine ou en vidéo via le live sur notre page Facebook. On attend bien évidemment vos questions, si vous en avez à soumettre à l'entraîneur de l'ASNL, en commentaires sur cet article, via nos réseaux sociaux et nous nous en ferons l'écho lundi soir.