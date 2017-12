L'ancien entraîneur de l'AS Nancy Lorraine, Pablo Correa a pris la parole chez nos confrères de Be IN SPORTS ce dimanche 10 décembre. C'est la première interview de l'ancien coach nancéien, deux fois sacré champion de France de Ligue 2 avec Nancy, évincé fin août suite à un mauvais départ en Ligue 2.

Sa vie en Espagne

Pablo Correa y raconte qu'il est rentré à Nancy pour les fêtes mais qu'il vit la majeure partie du temps à Madrid où il se forme en regardant un maximum de matchs de football de première et deuxième divisions :

Le temps d'inactivité, c'est un temps de formation [...] C'est voir beaucoup de matchs et à Madrid, je suis servi avec quatre équipes de Liga et une de deuxième division."

Son avenir

Pablo Correa ne veut pas se presser, et prendre un club qui l'intéresse. Il n'est pas parti pour une année sabbatique ni prêt à prendre un club à tout prix. Il garde un oeil sur la Ligue 1 et la Ligue 2 mais aussi sur l'étranger et surtout en Espagne.

Ses difficultés

Pablo Correa confie ses difficultés à trouver un club rapidement même s'il a eu des opportunités notamment à Valenciennes en Ligue 2 :