ASNL : le changement de pelouse a commencé au stade Marcel-Picot de Tomblaine

Un chantier a commencé à l'AS Nancy Lorraine : celui de la pelouse du stade Marcel-Picot de Tomblaine. Au revoir la pelouse synthétique installée en 2010, et bienvenue à une pelouse de dernière génération dite hybride qui doit être prête fin juillet.

Les travaux ont démarré juste après le dernier match de la saison ce week-end et l'officialisation de la descente en Ligue 2. Un chantier mené au pas de charge, sept ans après l'installation d'une pelouse synthétique arrivée en fin de vie. Tout doit être prêt pour le 28 juillet, date de la première journée de Ligue 2 de football.

Les engins s'affairent sur la pelouse. La "moquette" est découpée puis enroulée. Il faut ensuite attaquer la couche d'enrobé située sous le terrain. Des travaux de destruction qui durent jour et nuit, comme l'explique Nabil El Yaagoubi, stadium manager à l'AS Nancy Lorraine :

On va travailler 24h/24, 7 jours sur 7 puisqu'on est dans une phase sans grande valeur ajoutée. On va travailler jour et nuit pour aller le plus vite possible. Les mesures ont été prises pour préserver autant que faire se peut le voisinage en lien avec les élus locaux."