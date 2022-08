ASNL : Malgré beaucoup d’envie des Nancéiens, une défaite pour débuter contre Bourg-en-Bresse (1-2)

Les joueurs de l'ASNL Alexandre Crompanese et Lamine Cissé n'ont pas réussi à empêché une défaite des Lorrains à domicile contre Bourg-en-Bresse.

6920 spectateurs ! Après avoir franchi le cap des 4 000 abonnés dans la journée, l’ASNL a pu compter sur un public au rendez-vous pour son premier match officiel de la saison. Mais la ferveur et les encouragements n’ont pas pu empêcher les Lorrains de débuter leur campagne 2022-2023 de National, la troisième division française, par une défaite contre Bourg-en-Bresse (1-2).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Contre une belle équipe de Bourg-Péronnas, sixième de ce championnat la saison passée, les Nancéiens emmenés par leur capitaine Alexandre Cropanese ont pourtant montré beaucoup d’envie dès le coup d’envoi. Ils auraient même pu ouvrir la marque dès les premières minutes sur une belle tête de Diafra Sakho après un centre de Bussmann, de peu à côté.

Le capitaine de l'ASNL Alexandre Cropanese a tenté de mettre de l'envie contre Bourg, mais ça n'a pas suffi © Maxppp - Patrice Saucourt - PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/MAXPPP

Trois minutes qui font très mal

Au lieu de cela, l’ASNL a laissé Bourg-Péronnas revenir dans la partie, et si Mayoro Ndoye a sauvé sur sa ligne une première tête bressane à la demie-heure de jeu, ce sont bien les joueurs de l’Ain qui ont ouvert la marque, au pire moment.

Juste avant la mi-temps, Rivas a en effet marqué d’une belle reprise à la suite d’un coup-franc dangereux du FBBP01. Bis repetita au retour des vestiaires, où les joueurs d’Alain Pochat ont doublé la mise par Antoine Mille d’une frappe puissante (47e, 0-2), qui a touché deux fois la barre transversale avant de rentrer dans le but !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Etcheverria a sonné la révolte, en vain

C’est alors que Marcel-Picot a cru à l’exploit. Moins de 10 minutes après le deuxième but bressan, la recrue Baptiste Etcheverria, auteur d’un match très solide, a réveillé tout le stade en réduisant l’écart d’une lourde frappe après un joli débordement de Lenny Nangis (55e, 1-2).

Mais la fougue impulsée par le jeune latéral n’a pas permis à ses coéquipiers de revenir complètement au score. En dépit d’une situation litigieuse sur Lamine Cissé, touché par un défenseur adverse alors qu’il filait au but, les Nancéiens n’ont pas réussi à approcher la cage adverse et doivent se contenter d’une défaite encourageante pour débuter leur saison de National.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On veut donner une bonne raison aux supporters de venir au stade

Dans un championnat de dix-huit équipes où six descendront à l’issue de la saison, l’ASNL devra vite se mettre dans le bon wagon dès vendredi prochain à Orléans, et empocher rapidement ses premiers points. Au risque de crisper des supporters qui ont pour l’instant été irréprochables, chantant pour leur équipe pendant 90 minutes et applaudissant les joueurs à leur sortie du terrain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On veut gagner pour être loyaux à ces supporters et leur donner une bonne raison de venir au stade", a d'ailleurs promis le défenseur Baptiste Aloé au micro de France Bleu, au sujet de cette ferveur populaire. L’atmosphère était au rendez-vous, l’attitude des joueurs aussi : il ne manque donc plus que le résultat aux Rouge-et-Blanc pour se lancer !